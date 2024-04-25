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  4. Диденко рассказал, почему в Металлисте смеялись над Рыкуном
Украина. Премьер лига
25 апреля 2024, 11:00 | Обновлено 25 апреля 2024, 11:01
596
0

Диденко рассказал, почему в Металлисте смеялись над Рыкуном

Анатолий считает Александра уникальным игроком

25 апреля 2024, 11:00 | Обновлено 25 апреля 2024, 11:01
596
0
Диденко рассказал, почему в Металлисте смеялись над Рыкуном
ФК Металлист. Александр Рыкун

Бывший нападающий ряда клубов Украинской Премьер-лиги Анатолий Диденко рассказал, почему в харьковском «Металлисте» смеялись над Александром Рыкуном.

– Вот Саша Рыкун – уникальный игрок. К нему лояльно относились и закрывали глаза на какие-то недостатки. Однако, когда он выходил на поле, то делал результат. Сам помню, когда играл с ним, только делал движение – он поднимал голову и выполнял забросы на меня как рукой. Так он оформил много ассистов. Реально классный исполнитель.

– Рыкун не любил тренироваться?

– Саша – забавный парень. Помню, в Трускавце у нас были занятия по шейпингу на ковриках в виде танцев, то он, бедный, мучился. Видео с этим еще потом по интернету гуляло. Мы все смеялись, как он ногу не хотел поднимать.

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Анатолий Диденко Александр Рыкун Металлист Харьков Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитро Вербинський Источник: Украинский футбол
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