Украинский вратарь Байера рассказал, в чем феномен команды Хаби Алонсо

Украинский вратарь леверкузенского «Байера» Александр Петренко рассказал, в чем феномен команды Хаби Алонсо:

«Феномен этого «Байера» в дисциплине. С приходом Хаби Алонсо изменилось все – ход игры и мыслей игроков, их поведение на поле. Алонсо навязал испанский футбол и много дисциплины – все должны возвращаться за линию мяча. Если кто-то этого не делает, получает штраф. Не буквально, но наказывают за это 100%. Команда играет от контроля мяча. Почти во всех играх «Байер» больше с мячом, чем соперник. Они это очень много тренируют. Каждую тренировку футболисты делают разные упражнения на контроль мяча.

В свое время Хаби Алонсо был великим футболистом. Я считаю, что это то же самое, если бы условный Криштиану Роналду возглавил «Байер». Все будут его слушать, всем будет интересно. Когда приходит такой великий человек, все его уважают сразу».

Ранее Александр Петренко рассказал, как привлекался к тренировкам первой команды.