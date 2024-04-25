ВИДЕО. Макрон поиграл в футбол с легендами и забил с пенальти

Президент Франции Эммануэль Макрон принял участие в благотворительном матче, который состоялся 24 апреля.

Вместе с Макроном на поле в Плезире вышли звезды футбола Дидье Дрогба, Дидье Дешам, Лоран Блан, Эден Азар, Кристиан Карамбе, Йенс Леманн, Эммануэль Адебайор, Самюэль Это′О и другие.

Президент Франции отыграл 90 минут и реализовал пенальти, а его команда «Варьете» одержала победу со счетом 5:3 над командой медицинских работников, тренером которой был Арсен Венгер.

Собранные от проведения матча средства будут направлены в благотворительный фонд супруги французского лидера Брижит Макрон, который оказывает поддержку детским больницам.

Отметим, что три года назад, в 2021-м, Макрон также участвовал в благотворительном матче, и тогда тоже забил пенальти.