ФРЕД: «За Шахтер играл 5 лет. От предложения МЮ даже не думал отказываться»

Полузащитник «Фенербахче» Фред рассказал турецкой прессе о том, как происходил его трансфер в стан «желтых канареек», а также вспомнил, как переходил из «Шахтера» в «Манчестер Юнайтед».

«За донецкий «Шахтер» я играл пять лет. Затем «Манчестер Юнайтед» сделал предложение. Я даже не думал отказываться от него. Было очень приятно играть за первоклассный клуб английской Премьер-лиги».

«После пяти лет пребывания в «Манчестер Юнайтед» поступило предложение от «Фенербахче». «Фенербахче» поднял все связи, чтобы заставить меня принять их предложение. Я расспрашивал многих людей, живущих в Стамбуле, о городе. Все говорили очень хорошие вещи. Я пришел сразу, не долго думая. «Фенербахче» – очень большая команда в Турции и в мире. Стамбул также очень большой город», – сказал Фред.

В текущем сезоне на счету Фреда 30 матчей, 3 гола и 8 ассистов в официальных матчах за «Фенербахче».