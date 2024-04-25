Кроос рассказал историю, как Анчелотти обманул футболистов Реала

Полузащитник «Реала» Тони Кроос рассказал забавную историю, как главный тренер команды Карло Анчелотти обманул игроков перед матчем с «Мальоркой» (1:0).

«На прошлой неделе, перед игрой с «Мальоркой», он сказал нам: «Если мы выиграем, то станем чемпионами».

Победить было трудно, но мы это сделали, а после матча он сказал: «Я солгал вам. Если мы выиграем на следующей неделе, тогда станем чемпионами», — цитирует Крооса Cope.

Отметим, что «Реал», имеющий беспроигрышную серию в 39 матчей во всех турнирах (если не учитывать поражение в дополнительное время в 1/8 финала Кубка Испании от «Атлетико» – 2:4), опережает идущую второй «Барселону» на 11 очков за шесть туров до окончания чемпионата. Даже если «сливочные» выиграют в следующем туре, а каталонцы проиграют, все равно мадридцы не смогут де-факто досрочно стать чемпионами. Так что Анчелотти еще раз соглал своим подопечным...