Кроос рассказал историю, как Анчелотти обманул футболистов Реала
Оказывается, дон Карло тот еще шутник
Полузащитник «Реала» Тони Кроос рассказал забавную историю, как главный тренер команды Карло Анчелотти обманул игроков перед матчем с «Мальоркой» (1:0).
«На прошлой неделе, перед игрой с «Мальоркой», он сказал нам: «Если мы выиграем, то станем чемпионами».
Победить было трудно, но мы это сделали, а после матча он сказал: «Я солгал вам. Если мы выиграем на следующей неделе, тогда станем чемпионами», — цитирует Крооса Cope.
Отметим, что «Реал», имеющий беспроигрышную серию в 39 матчей во всех турнирах (если не учитывать поражение в дополнительное время в 1/8 финала Кубка Испании от «Атлетико» – 2:4), опережает идущую второй «Барселону» на 11 очков за шесть туров до окончания чемпионата. Даже если «сливочные» выиграют в следующем туре, а каталонцы проиграют, все равно мадридцы не смогут де-факто досрочно стать чемпионами. Так что Анчелотти еще раз соглал своим подопечным...
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