Тони КРООС: «Реал мог обыграть Барсу 4:0. Обе команды сыграли плохо»
Хавбек недоволен уровнем футбола в топ-матче Ла Лиги
«Реал» в матче чемпионата Испании обыграл «Барселону» 3:2, а хавбек мадридцев Тони Кроос согласен, что обе команды не сумели показать качественный футбол.
«Если говорить честно, то надо сказать, что по уровню игры это был не лучший матч. С обеих сторон. Обе команды допустили много ошибок, потерь мяча в простых ситуациях и просто сыграли плохо».
«На самом деле, если бы «Реал» играл хорошо, то мы могли бы обыграть их со счетом 4:0 в этом матче».
«Барселона» не создавала нам больших проблем, особенно в первом тайме», – сказал Кроос.
Мадридская команда после этой победы увеличила отрыв от второй позиции до 11 очков.
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