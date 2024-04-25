Тони КРООС: «Реал мог обыграть Барсу 4:0. Обе команды сыграли плохо»

«Реал» в матче чемпионата Испании обыграл «Барселону» 3:2, а хавбек мадридцев Тони Кроос согласен, что обе команды не сумели показать качественный футбол.

«Если говорить честно, то надо сказать, что по уровню игры это был не лучший матч. С обеих сторон. Обе команды допустили много ошибок, потерь мяча в простых ситуациях и просто сыграли плохо».

«На самом деле, если бы «Реал» играл хорошо, то мы могли бы обыграть их со счетом 4:0 в этом матче».

«Барселона» не создавала нам больших проблем, особенно в первом тайме», – сказал Кроос.

Мадридская команда после этой победы увеличила отрыв от второй позиции до 11 очков.