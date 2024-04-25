Бывший нападающий сборной Украины проходит обучение в Ман Сити
Артем Кравец восхищается академией английского топ-клуба
Артем Кравец, бывший нападающий сборной Украины, а ныне советник президента киевского «Динамо» Игоря Суркиса по вопросам детско-юношеского футбола, в своем Instagram сообщил, что проходит обучение в структуре английского «Манчестер Сити»:
«Обучение продолжается, на этот раз «Манчестер Сити»... Одна из лучших новейших футбольных академий мира. Инвестированы огромные деньги? Да. Но насколько это все сделано с умом. Воспитанники школы последних лет: Фил Фоден, Коул Палмер, Браим Диас, Джейдон Санчо и это только самые известные... Очень благодарен за такую возможность Ассоциации европейских клубов и конечно родному «Динамо».
Напомним, свою должность советник президента киевского «Динамо» Артем Кравец получил в июле 2023 года.
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