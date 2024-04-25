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Украина. Премьер лига
25 апреля 2024, 10:01 |
1360
0

Бывший нападающий сборной Украины проходит обучение в Ман Сити

Артем Кравец восхищается академией английского топ-клуба

25 апреля 2024, 10:01 |
1360
0
Бывший нападающий сборной Украины проходит обучение в Ман Сити
УАФ. Артем Кравец

Артем Кравец, бывший нападающий сборной Украины, а ныне советник президента киевского «Динамо» Игоря Суркиса по вопросам детско-юношеского футбола, в своем Instagram сообщил, что проходит обучение в структуре английского «Манчестер Сити»:

«Обучение продолжается, на этот раз «Манчестер Сити»... Одна из лучших новейших футбольных академий мира. Инвестированы огромные деньги? Да. Но насколько это все сделано с умом. Воспитанники школы последних лет: Фил Фоден, Коул Палмер, Браим Диас, Джейдон Санчо и это только самые известные... Очень благодарен за такую возможность Ассоциации европейских клубов и конечно родному «Динамо».

Напомним, свою должность советник президента киевского «Динамо» Артем Кравец получил в июле 2023 года.

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Динамо Киев Артем Кравец чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Манчестер Сити Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу тренерские курсы
Дмитро Вербинський Источник: Instagram
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