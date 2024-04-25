ФОТО. Сало и хрен. Жена Довбика показала, как он готовится к матчам

Юлия Довбик, жена украинского нападающего каталонской «Жироны» Артема Довбика, опубликовала в Instagram-stories фотографию своего мужа с салом, хреном и подписью:

«Мы вышли на новый уровень подготовки перед матчами».

Следующий матч «Жироны» состоится 27 апреля, когда в 15:00 по киевскому времени команда на выезде сыграет против «Лас-Пальмаса».

В этом сезоне чемпионата Испании Артем Довбик провел 30 матчей, отметившись 18 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Он является лучшим бомбардиром чемпионата, а портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.