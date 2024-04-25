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  4. ФОТО. Сало и хрен. Жена Довбика показала, как он готовится к матчам
Испания
25 апреля 2024, 10:16 |
1969
1

ФОТО. Сало и хрен. Жена Довбика показала, как он готовится к матчам

Украинский нападающий «Жироны» остается лучшим бомбардиром Ла Лиги

25 апреля 2024, 10:16 |
1969
1
ФОТО. Сало и хрен. Жена Довбика показала, как он готовится к матчам
Getty Images/Global Images Ukraine

Юлия Довбик, жена украинского нападающего каталонской «Жироны» Артема Довбика, опубликовала в Instagram-stories фотографию своего мужа с салом, хреном и подписью:

«Мы вышли на новый уровень подготовки перед матчами».

Следующий матч «Жироны» состоится 27 апреля, когда в 15:00 по киевскому времени команда на выезде сыграет против «Лас-Пальмаса».

В этом сезоне чемпионата Испании Артем Довбик провел 30 матчей, отметившись 18 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Он является лучшим бомбардиром чемпионата, а портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.

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Дмитро Вербинський Источник: Instagram
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Fireball
В Испании такого нет.   Видать посылка из Черкасс приехала.)
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