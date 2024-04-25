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Англия
25 апреля 2024, 09:28 | Обновлено 25 апреля 2024, 09:34
469
0

Защитник Ливерпуля: «Мы вообще хотим выиграть титул АПЛ? Не очень похоже»

Ван Дейк разочарован игрой команды

25 апреля 2024, 09:28 | Обновлено 25 апреля 2024, 09:34
469
0
Защитник Ливерпуля: «Мы вообще хотим выиграть титул АПЛ? Не очень похоже»
Getty Images/Global Images Ukraine

«Ливерпуль» в матче чемпионата Англии проиграл «Эвертону» 0:2, а защитник Красных Вирджил ван Дейк остался разочарован игрой команды, которая уступила в двух из трех последних встреч АПЛ.

«Мы вообще хотим выиграть АПЛ? Не очень похоже на это, если ты играешь так, как сыграли мы, проиграв все единоборства и дал сопернику все шансы. Так у нас шансов нет. Всем нужно посмотреть на себя в зеркало и оценить свою игру, особенно против команды, которая находится рядом с зоной вылета».

«С такой игрой у нас нет шансов даже думать о титуле АПЛ», — сказал ван Дейк.

Команда, проиграв два из трех последних матчей чемпионата, отстает от «Арсенала» на три очка, а у конкурента «Манчестер Сити» есть два матча в запасе.

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Ливерпуль Вирджил ван Дейк чемпионат Англии по футболу Эвертон Английская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: BBC
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