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  4. Неувядающий бомбардир. Лестер продлит контракт Варди в случае выхода в АПЛ
Англия
25 апреля 2024, 07:28 |
787
0

Неувядающий бомбардир. Лестер продлит контракт Варди в случае выхода в АПЛ

Игрок может снова вернуться в элиту

25 апреля 2024, 07:28 |
787
0
Неувядающий бомбардир. Лестер продлит контракт Варди в случае выхода в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

«Лестер», который сейчас лидирует в Чемпионшипе и близок к возвращению в АПЛ, хочет сохранить легендарного для клуба форварда Джейми Варди, если команда снова будет в элите.

37-летний игрок может стать свободным агентом по итогам чемпионата, но Лисы нацелены переоформить контракт бомбардира, который в сезоне забил 18 голов.

Всего у Варди в составе Лестера 188 мячей, в том числе 24 в сезоне 2015/16, когда «Лестер» сенсационно выиграл титул АПЛ.

Сам игрок заявил, что пока не планирует завершать карьеру.

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Лестер Джейми Варди Английская Премьер-лига Чемпионшип чемпионат Англии по футболу
Иван Зинченко Источник: The Athletic
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