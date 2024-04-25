Неувядающий бомбардир. Лестер продлит контракт Варди в случае выхода в АПЛ
Игрок может снова вернуться в элиту
«Лестер», который сейчас лидирует в Чемпионшипе и близок к возвращению в АПЛ, хочет сохранить легендарного для клуба форварда Джейми Варди, если команда снова будет в элите.
37-летний игрок может стать свободным агентом по итогам чемпионата, но Лисы нацелены переоформить контракт бомбардира, который в сезоне забил 18 голов.
Всего у Варди в составе Лестера 188 мячей, в том числе 24 в сезоне 2015/16, когда «Лестер» сенсационно выиграл титул АПЛ.
Сам игрок заявил, что пока не планирует завершать карьеру.
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