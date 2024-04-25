Сезон провален. Аякс в меньшинстве спас игру с аутсайдером

Вечером 24 апреля состоялись два матча 31-го тура чемпионат Нидерландов.

Аякс в меньшинстве спас игру с одним из аутсайдеров – Эксельсиором (2:2). Спасительный гол забил Чуба Акпом на 89-й минуте.

Твенте дома обыграл Алмере Сити (3:1) и идет на 3-й позиции (63 очка), позади ПСВ (81) и Фейеноорда (72).

Аякс проваливает сезон, занимая лишь 5-е место (49 очков), отставая от АЗ Алкмаар (55), и даже попадание в еврокубки для Аякса находится под вопросом.

Чемпионат Нидерландов

31-й тур, 24 апреля

Твенте – Алмере Сити – 3:1

Голы: Хьеле, 10, Стейн, 52, Ротс, 84 – Хансен, 73

Аякс – Эксельсиор – 2:2

Голы: Ренш, 27, Акпом, 89 – Баас, 38 (пен), Лампру, 53

Удаление: Бергвейн, 36 (Аякс)

Турнирная таблица