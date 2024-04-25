Сезон провален. Аякс в меньшинстве спас игру с аутсайдером
Вечером 24 апреля состоялись два матча 31-го тура чемпионат Нидерландов
Вечером 24 апреля состоялись два матча 31-го тура чемпионат Нидерландов.
Аякс в меньшинстве спас игру с одним из аутсайдеров – Эксельсиором (2:2). Спасительный гол забил Чуба Акпом на 89-й минуте.
Твенте дома обыграл Алмере Сити (3:1) и идет на 3-й позиции (63 очка), позади ПСВ (81) и Фейеноорда (72).
Аякс проваливает сезон, занимая лишь 5-е место (49 очков), отставая от АЗ Алкмаар (55), и даже попадание в еврокубки для Аякса находится под вопросом.
Чемпионат Нидерландов
31-й тур, 24 апреля
Твенте – Алмере Сити – 3:1
Голы: Хьеле, 10, Стейн, 52, Ротс, 84 – Хансен, 73
Аякс – Эксельсиор – 2:2
Голы: Ренш, 27, Акпом, 89 – Баас, 38 (пен), Лампру, 53
Удаление: Бергвейн, 36 (Аякс)
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З - П
|Форма
|Очки О
|1
|ПСВ Эйндховен
|30
|26
|3
|1
|95 - 17
|81
|2
|Фейеноорд
|30
|22
|6
|2
|77 - 23
|72
|3
|Твенте
|31
|19
|6
|6
|59 - 31
|63
|4
|АЗ Алкмаар
|30
|16
|7
|7
|59 - 35
|55
|5
|Аякс
|31
|13
|10
|8
|65 - 58
|49
|6
|НЕК Неймеген
|30
|12
|11
|7
|59 - 44
|47
|7
|Утрехт
|30
|12
|9
|9
|43 - 41
|45
|8
|Гоу Эхед Иглс
|30
|11
|9
|10
|44 - 39
|42
|9
|Спарта Роттердам
|30
|11
|7
|12
|45 - 43
|40
|10
|Херенвен
|30
|10
|6
|14
|50 - 56
|36
|11
|Фортуна Ситтард
|30
|9
|8
|13
|34 - 52
|35
|12
|Алмере Сити
|31
|7
|12
|12
|31 - 51
|33
|13
|Зволле
|30
|8
|8
|14
|40 - 58
|32
|14
|Хераклес
|30
|9
|5
|16
|40 - 62
|32
|15
|Эксельсиор
|31
|5
|11
|15
|46 - 66
|26
|16
|РКК Валвейк
|30
|6
|6
|18
|29 - 50
|24
|17
|Волендам
|30
|4
|7
|19
|30 - 74
|19
|18
|Витесс
|30
|4
|5
|21
|22 - 68
|-1
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