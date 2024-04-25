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Чемпионат Нидерландов
Аякс
24.04.2024 22:00 – FT 2 : 2
Эксельсиор
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Нидерланды
25 апреля 2024, 02:07 | Обновлено 25 апреля 2024, 02:09
22
0

Сезон провален. Аякс в меньшинстве спас игру с аутсайдером

Вечером 24 апреля состоялись два матча 31-го тура чемпионат Нидерландов

25 апреля 2024, 02:07 | Обновлено 25 апреля 2024, 02:09
22
0
Сезон провален. Аякс в меньшинстве спас игру с аутсайдером
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 24 апреля состоялись два матча 31-го тура чемпионат Нидерландов.

Аякс в меньшинстве спас игру с одним из аутсайдеров – Эксельсиором (2:2). Спасительный гол забил Чуба Акпом на 89-й минуте.

Твенте дома обыграл Алмере Сити (3:1) и идет на 3-й позиции (63 очка), позади ПСВ (81) и Фейеноорда (72).

Аякс проваливает сезон, занимая лишь 5-е место (49 очков), отставая от АЗ Алкмаар (55), и даже попадание в еврокубки для Аякса находится под вопросом.

Чемпионат Нидерландов

31-й тур, 24 апреля

Твенте – Алмере Сити – 3:1

Голы: Хьеле, 10, Стейн, 52, Ротс, 84 – Хансен, 73

Аякс – Эксельсиор – 2:2

Голы: Ренш, 27, Акпом, 89 – Баас, 38 (пен), Лампру, 53

Удаление: Бергвейн, 36 (Аякс)

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З - П Форма Очки О
1 ПСВ Эйндховен 30 26 3 1 95 - 17 81
2 Фейеноорд 30 22 6 2 77 - 23 72
3 Твенте 31 19 6 6 59 - 31 63
4 АЗ Алкмаар 30 16 7 7 59 - 35 55
5 Аякс 31 13 10 8 65 - 58 49
6 НЕК Неймеген 30 12 11 7 59 - 44 47
7 Утрехт 30 12 9 9 43 - 41 45
8 Гоу Эхед Иглс 30 11 9 10 44 - 39 42
9 Спарта Роттердам 30 11 7 12 45 - 43 40
10 Херенвен 30 10 6 14 50 - 56 36
11 Фортуна Ситтард 30 9 8 13 34 - 52 35
12 Алмере Сити 31 7 12 12 31 - 51 33
13 Зволле 30 8 8 14 40 - 58 32
14 Хераклес 30 9 5 16 40 - 62 32
15 Эксельсиор 31 5 11 15 46 - 66 26
16 РКК Валвейк 30 6 6 18 29 - 50 24
17 Волендам 30 4 7 19 30 - 74 19
18 Витесс 30 4 5 21 22 - 68 -1
Полная таблица

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чемпионат Нидерландов по футболу Аякс Эксельсиор Твенте Алмере Сити Чуба Акпом
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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