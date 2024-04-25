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25 апреля 2024, 01:20 | Обновлено 25 апреля 2024, 01:25
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ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 25 апреля

Важные события во всех видах спорта

25 апреля 2024, 01:20 | Обновлено 25 апреля 2024, 01:25
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0
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 25 апреля
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 25 апреля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

18:00 Аль-Файха – Аль-Таи

Favbet 2.12 – 3.46 – 3.15

22:00 Брайтон – Манчестер Сити

Favbet 7.70 – 5.39 – 1.43

ТЕННИС

12:00 Сара Соррибес-Тормо – Элина Свитолина

Favbet 2.82 – 1.44

13:30 Эмилиана Аранго – Даяна Ястремская

Favbet 3.03 – 1.39

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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