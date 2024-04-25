ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 25 апреля

В четверг, 25 апреля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

18:00 Аль-Файха – Аль-Таи

2.12 – 3.46 – 3.15

22:00 Брайтон – Манчестер Сити

7.70 – 5.39 – 1.43

ТЕННИС

12:00 Сара Соррибес-Тормо – Элина Свитолина

2.82 – 1.44

13:30 Эмилиана Аранго – Даяна Ястремская

3.03 – 1.39