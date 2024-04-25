Другие новости25 апреля 2024, 01:20 | Обновлено 25 апреля 2024, 01:25
20
0
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 25 апреля
Важные события во всех видах спорта
25 апреля 2024, 01:20 | Обновлено 25 апреля 2024, 01:25
20
0
В четверг, 25 апреля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
18:00 Аль-Файха – Аль-Таи
22:00 Брайтон – Манчестер Сити
ТЕННИС
12:00 Сара Соррибес-Тормо – Элина Свитолина
13:30 Эмилиана Аранго – Даяна Ястремская
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 25 апреля 2024, 00:13 3
Украинский вратарь хочет повышения зарплаты
Футбол | 24 апреля 2024, 07:31 2
Тони Кроос считает, что Андреас Кристенсен придерживал его во время забитого мяча
Футбол | 24.04.2024, 21:01
Футбол | 24.04.2024, 14:37
Футбол | 24.04.2024, 18:08
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Футбол
23.04.2024, 22:36 40
24.04.2024, 12:20 18
24.04.2024, 08:01 1
23.04.2024, 19:32 12
23.04.2024, 11:54 1
23.04.2024, 11:29 2