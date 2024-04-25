ВИДЕО. Экс-форвард Шахтера и Динамо забил в полуфинале Кубка Азербайджана
Владислав Кулач отличился за Зиру в ворота Габалы, команда вышла в финал соревнований
24 апреля состоялся ответный матч 1/2 финала Кубка Азербайджана между командами «Габала» и «Зира». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей [первый поединок – 1:2].
Украинский форвард «Зиры» Владислав Кулач, который за свою карьеру успел поиграть и за «Шахтер», и за «Динамо», отличился на 59-й минуте. На 64-й его заменили на Рафаэля Утзига.
Еще один представитель Украины в составе «Зиры» Эльдар Кулиев начал встречу на скамейке запасных и появился на поле на 74-й вместо Аббаса Ибрагима.
Украинский защитник «Габалы» Зураб Очигава вышел в старте и отыграл весь поединок.
В финале «Зира» сыграет против «Карабаха», который в своем полуфинальном матчевом противостоянии разгромил «Нефтчи» (4:0, 4:1). Матч за титул состоится 2 июня в 16:00 по Киеву.
Кубок Азербайджана. 1/2 финала
Ответные матчи. 24 апреля
Габала – Зира – 0:2 [первый поединок – 1:2]
Голы: Кулач, 59, Утзиг, 84
Карабах – Нефтчи – 4:1 [первый поединок – 4:0]
Голы: Жуниньо, 17, 70, Караев, 62 (автогол), Акхундзаде, 77 – Мирзов, 64
FİNALDAYIQ! 🔥🔥🔥#zirəpfk #zirəiləzirvəyə #qartallar pic.twitter.com/zdYYIEdNgq— Zirə PFK (@ZirePFK) April 24, 2024
Oyun başa çatdı. Finaldayıq!#QarabağFK pic.twitter.com/akBaras6B9— Qarabağ FK (@FKQarabagh) April 24, 2024
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