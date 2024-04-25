ВИДЕО. Экс-форвард Шахтера и Динамо забил в полуфинале Кубка Азербайджана

24 апреля состоялся ответный матч 1/2 финала Кубка Азербайджана между командами «Габала» и «Зира». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей [первый поединок – 1:2].

Украинский форвард «Зиры» Владислав Кулач, который за свою карьеру успел поиграть и за «Шахтер», и за «Динамо», отличился на 59-й минуте. На 64-й его заменили на Рафаэля Утзига.

Еще один представитель Украины в составе «Зиры» Эльдар Кулиев начал встречу на скамейке запасных и появился на поле на 74-й вместо Аббаса Ибрагима.

Украинский защитник «Габалы» Зураб Очигава вышел в старте и отыграл весь поединок.

В финале «Зира» сыграет против «Карабаха», который в своем полуфинальном матчевом противостоянии разгромил «Нефтчи» (4:0, 4:1). Матч за титул состоится 2 июня в 16:00 по Киеву.

Кубок Азербайджана. 1/2 финала

Ответные матчи. 24 апреля

Габала – Зира – 0:2 [первый поединок – 1:2]

Голы: Кулач, 59, Утзиг, 84

Карабах – Нефтчи – 4:1 [первый поединок – 4:0]

Голы: Жуниньо, 17, 70, Караев, 62 (автогол), Акхундзаде, 77 – Мирзов, 64