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Испания
25 апреля 2024, 06:04 |
997
0

ВИДЕО. Goal Machine. Жирона смакует 18-й гол Довбика в Ла Лиге 2023/24

Артем отличился в матче 32-го тура против «Кадиса» (4:1)

25 апреля 2024, 06:04 |
997
0
ВИДЕО. Goal Machine. Жирона смакует 18-й гол Довбика в Ла Лиге 2023/24
Getty Images/Global Images Ukraine

20 апреля состоялся матч 32-го тура Ла Лиги 2023/24 между командами «Жирона» и «Кадис». Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу «красно-белых».

На 71-й минуте встречи 3-й мяч для хозяев поля забил 26-летний украинский форвард Артем Довбик.

Пресс-служба «красно-белых» опубликовала видео взятия ворот от украинца:

«🤖 𝑮𝑶𝑨𝑳 𝑴𝑨𝑪𝑯𝑰𝑵𝑬», – подписана публикация.

Для Артема это 18-й гол в текущей кампании чемпионата Испании. Он является лучшим бомбардиром Ла Лиги.

ВИДЕО. Goal Machine. Жирона смакует 18-й гол Довбика в Ла Лиге 2023/24

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видео Артем Довбик Жирона Кадис Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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