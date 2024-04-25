20 апреля состоялся матч 32-го тура Ла Лиги 2023/24 между командами «Жирона» и «Кадис». Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу «красно-белых».

На 71-й минуте встречи 3-й мяч для хозяев поля забил 26-летний украинский форвард Артем Довбик.

Пресс-служба «красно-белых» опубликовала видео взятия ворот от украинца:

«🤖 𝑮𝑶𝑨𝑳 𝑴𝑨𝑪𝑯𝑰𝑵𝑬», – подписана публикация.

Для Артема это 18-й гол в текущей кампании чемпионата Испании. Он является лучшим бомбардиром Ла Лиги.

ВИДЕО. Goal Machine. Жирона смакует 18-й гол Довбика в Ла Лиге 2023/24