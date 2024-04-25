ВИДЕО. Goal Machine. Жирона смакует 18-й гол Довбика в Ла Лиге 2023/24
Артем отличился в матче 32-го тура против «Кадиса» (4:1)
20 апреля состоялся матч 32-го тура Ла Лиги 2023/24 между командами «Жирона» и «Кадис». Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу «красно-белых».
На 71-й минуте встречи 3-й мяч для хозяев поля забил 26-летний украинский форвард Артем Довбик.
Пресс-служба «красно-белых» опубликовала видео взятия ворот от украинца:
«🤖 𝑮𝑶𝑨𝑳 𝑴𝑨𝑪𝑯𝑰𝑵𝑬», – подписана публикация.
Для Артема это 18-й гол в текущей кампании чемпионата Испании. Он является лучшим бомбардиром Ла Лиги.
ВИДЕО. Goal Machine. Жирона смакует 18-й гол Довбика в Ла Лиге 2023/24
🤖 𝑮𝑶𝑨𝑳 𝑴𝑨𝑪𝑯𝑰𝑵𝑬#GironaCádiz | #LaLigaHighlights | @LaLigaEN— Girona FC (@GironaFC_Engl) April 24, 2024
pic.twitter.com/xuEGSyztp1
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