Даяна Ястремская – Эмилиана Аранго. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча второго раунда на турнире в Мадриде
25 апреля украинская теннисистка Даяна Ястремская (№34 WTA) начнет выступления на турнире WTA 1000 в Мадриде (Испания).
В матче второго раунда украинка сразится против Эмилианы Аранго из Колумбии (№121 WTA). Встреча состоится 2-м запуском на корте №5 после матча Азаренко – Мария. Ориентировочное время начала поединка – 13:30 по Киеву.
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Это будет 3-я встреча теннисисток, счет равный.
В следующем раунде победительница встречи сразится с Коко Гофф (№3 WTA) или Аранчей Рус (№47 WTA).
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