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  4. Даяна Ястремская – Эмилиана Аранго. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
24 апреля 2024, 22:45 |
427
0

Даяна Ястремская – Эмилиана Аранго. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго раунда на турнире в Мадриде

24 апреля 2024, 22:45 |
427
0
Даяна Ястремская – Эмилиана Аранго. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

25 апреля украинская теннисистка Даяна Ястремская (№34 WTA) начнет выступления на турнире WTA 1000 в Мадриде (Испания).

В матче второго раунда украинка сразится против Эмилианы Аранго из Колумбии (№121 WTA). Встреча состоится 2-м запуском на корте №5 после матча Азаренко – Мария. Ориентировочное время начала поединка – 13:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 3-я встреча теннисисток, счет равный.

В следующем раунде победительница встречи сразится с Коко Гофф (№3 WTA) или Аранчей Рус (№47 WTA).

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Владимир Клепач Sport.ua
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