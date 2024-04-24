МИЛЕВСКИЙ: «Хочу найти нападающего в Динамо, который был бы похож на меня»
Экс-форвард «Динамо» хочет вернуться только в киевский клуб
Бывший игрок сборной Украины и киевского «Динамо» 39-летний Артем Милевский рассказал о желании работать в структуре «бело-синих»:
«Я однозначно вернусь. Конечно же, хочу только в «Динамо» Киев, но всему свое время. Придет время, и я вернусь.
В какой должности себя вижу? Мне интересно работать с нападающими. Интересно найти нападающего, который был бы похож на меня. Может, он будет не из Украины, может, это будет какой-то иностранец», – сказал Милевский.
Милевский играл в «Динамо» с 2002 по 2013 год.
18 апреля 2024 года медиафутбольный клуб IGNIS официально объявил о Милевского.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Канониры» победили со счетом 5:0
«Атлетико Минейро» не собирается соглашаться с тем, что Бернард останется в «Панатинаикосе»
з ним і похмелиться...
Заголовок саме для Вас😂