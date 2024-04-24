МИЛЕВСКИЙ: «Хочу найти нападающего в Динамо, который был бы похож на меня»

Бывший игрок сборной Украины и киевского «Динамо» 39-летний Артем Милевский рассказал о желании работать в структуре «бело-синих»:

«Я однозначно вернусь. Конечно же, хочу только в «Динамо» Киев, но всему свое время. Придет время, и я вернусь.

В какой должности себя вижу? Мне интересно работать с нападающими. Интересно найти нападающего, который был бы похож на меня. Может, он будет не из Украины, может, это будет какой-то иностранец», – сказал Милевский.

Милевский играл в «Динамо» с 2002 по 2013 год.

18 апреля 2024 года медиафутбольный клуб IGNIS официально объявил о Милевского.