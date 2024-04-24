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  4. МИЛЕВСКИЙ: «Хочу найти нападающего в Динамо, который был бы похож на меня»
Украина. Премьер лига
24 апреля 2024, 21:47 |
1197
13

МИЛЕВСКИЙ: «Хочу найти нападающего в Динамо, который был бы похож на меня»

Экс-форвард «Динамо» хочет вернуться только в киевский клуб

24 апреля 2024, 21:47 |
1197
13
МИЛЕВСКИЙ: «Хочу найти нападающего в Динамо, который был бы похож на меня»
Instagram. Артем Милевский

Бывший игрок сборной Украины и киевского «Динамо» 39-летний Артем Милевский рассказал о желании работать в структуре «бело-синих»:

«Я однозначно вернусь. Конечно же, хочу только в «Динамо» Киев, но всему свое время. Придет время, и я вернусь.

В какой должности себя вижу? Мне интересно работать с нападающими. Интересно найти нападающего, который был бы похож на меня. Может, он будет не из Украины, может, это будет какой-то иностранец», – сказал Милевский.

Милевский играл в «Динамо» с 2002 по 2013 год.

18 апреля 2024 года медиафутбольный клуб IGNIS официально объявил о Милевского.

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Артем Милевский Динамо Киев
Даниил Агарков Источник: Sportarena
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Комментарии 13
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Chort
НЕ ДАЙ БОЖЕ ЗАБЕРЕШЬ НАШЕГО СЦЫКУНА ОЙ СИКАНА
Ответить
+3
Burevestnik
десь біля Динамо знайде    якщо подивиться в дзеркало,
з ним і похмелиться...          
Ответить
+1
zzg77
Тяжело, сейчас молодёжь так не бухает!!
Ответить
0
Remark
Щури, в біііііій! 
Заголовок саме для Вас😂
Ответить
0
Максим Колісник
Головне щоб не з такою ж пристрастю до спиртного
Ответить
-2
DK02
шо, нема з ким випити?
Ответить
-3
Bond
алкоголіка та симулянта?
Ответить
-3
Chort
ЁПТЫ МОЙ ЛЮБИМЫЙ МИЛЮ. Я ВСПОМИНАЮ ТЕ МОМЕНТЫ КОГДА ТЫ КОРМИЛ МЕНЯ И МОИХ КОРЕШЕЙ С ДИНАМО БОТО БАНДОЙ КЕФИРОМ СВЕЖЕНЬКИМ. НУ ИЗВИНИ ТЕПЕРЬ ТЫ АЛКАШ СТАРЕНЬКИЙ. И КЕФИР У ТЕБЯ СЕЙЧАС НЕ ВКУСНЕНЬКИЙ СТАРЕНЬКИЙ. МИЛЮ ДАВАЙ НАМ БЕСЕДУШКУ ФОРВАРД ЭТОТ НАШЕГО РАЗЛИВА.
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-4
Показать Скрыть 2 ответа
Xvalenok03
Сукис разорится лечить алкоголиков.
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-4
Показать Скрыть 1 ответ
olex.mykhailov
Тьома, ще одного тебе Суркіс не потягне лікувати) тому хорошого нападника найди, але хай він буде саме хорошим нападником😇
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-4
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