Украина. Первая лига24 апреля 2024, 21:16 | Обновлено 24 апреля 2024, 21:31
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В Киеве состоялся семинар для арбитров соревнований ПФЛ
Семинар на УТК им. Банникова состоял из теоретических занятий и фитнес-тестов
24 апреля 2024, 21:16 | Обновлено 24 апреля 2024, 21:31
74
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22 апреля в Доме футбола и на полях НТК им. В. Банникова состоялся семинар для арбитров.
Семинар для арбитров и ассистентов арбитра соревнований ПФЛ Украины (Первая лига) состоял из теоретических занятий и фитнес-тестов.
В семинаре приняли участие 25 арбитров Первой лиги и 39 ассистентов арбитра Первой лиги.
Турнирная таблица Первой лиги (чемпионская группа)
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З - П
|Форма
|Очки О
|1
|Карпаты Львов
|23
|18
|3
|2
|42 - 14
|57
|2
|Ингулец
|23
|16
|4
|3
|45 - 15
|52
|3
|Левый берег
|23
|14
|4
|5
|50 - 14
|46
|4
|Эпицентр
|23
|9
|10
|4
|32 - 25
|37
|5
|ФСК Мариуполь
|23
|8
|11
|4
|26 - 20
|35
|6
|Полтава
|23
|9
|7
|7
|41 - 35
|34
|7
|Агробизнес
|23
|9
|7
|7
|23 - 21
|34
|8
|Прикарпатье
|23
|8
|9
|6
|32 - 22
|33
|9
|Кудровка-Нива
|23
|8
|9
|6
|26 - 26
|33
|10
|Виктория
|23
|8
|7
|8
|20 - 25
|31
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