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Украина. Первая лига
24 апреля 2024, 21:16 | Обновлено 24 апреля 2024, 21:31
74
0

В Киеве состоялся семинар для арбитров соревнований ПФЛ

Семинар на УТК им. Банникова состоял из теоретических занятий и фитнес-тестов

24 апреля 2024, 21:16 | Обновлено 24 апреля 2024, 21:31
74
0
В Киеве состоялся семинар для арбитров соревнований ПФЛ
УПЛ. УТК им. Банникова

22 апреля в Доме футбола и на полях НТК им. В. Банникова состоялся семинар для арбитров.

Семинар для арбитров и ассистентов арбитра соревнований ПФЛ Украины (Первая лига) состоял из теоретических занятий и фитнес-тестов.

В семинаре приняли участие 25 арбитров Первой лиги и 39 ассистентов арбитра Первой лиги.

Турнирная таблица Первой лиги (чемпионская группа)

Команда Игры И В Н П З - П Форма Очки О
1 Карпаты Львов 23 18 3 2 42 - 14 57
2 Ингулец 23 16 4 3 45 - 15 52
3 Левый берег 23 14 4 5 50 - 14 46
4 Эпицентр 23 9 10 4 32 - 25 37
5 ФСК Мариуполь 23 8 11 4 26 - 20 35
6 Полтава 23 9 7 7 41 - 35 34
7 Агробизнес 23 9 7 7 23 - 21 34
8 Прикарпатье 23 8 9 6 32 - 22 33
9 Кудровка-Нива 23 8 9 6 26 - 26 33
10 Виктория 23 8 7 8 20 - 25 31
Полная таблица

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Николай Степанюк Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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