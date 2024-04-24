В Киеве состоялся семинар для арбитров соревнований ПФЛ

22 апреля в Доме футбола и на полях НТК им. В. Банникова состоялся семинар для арбитров.

Семинар для арбитров и ассистентов арбитра соревнований ПФЛ Украины (Первая лига) состоял из теоретических занятий и фитнес-тестов.

В семинаре приняли участие 25 арбитров Первой лиги и 39 ассистентов арбитра Первой лиги.

Турнирная таблица Первой лиги (чемпионская группа)