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Англия
24 апреля 2024, 20:55 | Обновлено 24 апреля 2024, 21:02
348
0

Борнмут огласил старт на матч с Вулвз. Сыграет ли Забарный?

Команды проведут поединок 29-го тура АПЛ

24 апреля 2024, 20:55 | Обновлено 24 апреля 2024, 21:02
348
0
Борнмут огласил старт на матч с Вулвз. Сыграет ли Забарный?
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

В 21:45 по киевскому времени 24 апреля начнется матч 29-го тура Английской Премьер-лиги между «Вулверхэмптоном» и «Борнмутом».

Украинский защитник «вишен» Илья Забарный начнет поединок в стартовом составе своей команды.

Как известно, в турнирной таблице АПЛ «Борнмут» занимает 13-е место, имея в активе 42 очка после 33 матчей. В трех своих последних матчах «вишни» обходились без побед – 2 поражения и 1 ничья. «Вулвз» идет на 11-й позиции с 43 пунктами после 33 игр. Серия «волков» без побед в АПЛ составляет 5 поединков (2 ничьи, 3 поражения).

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Илья Забарный стартовые составы Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Вулверхэмптон Борнмут
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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