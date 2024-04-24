Борнмут огласил старт на матч с Вулвз. Сыграет ли Забарный?

В 21:45 по киевскому времени 24 апреля начнется матч 29-го тура Английской Премьер-лиги между «Вулверхэмптоном» и «Борнмутом».

Украинский защитник «вишен» Илья Забарный начнет поединок в стартовом составе своей команды.

Как известно, в турнирной таблице АПЛ «Борнмут» занимает 13-е место, имея в активе 42 очка после 33 матчей. В трех своих последних матчах «вишни» обходились без побед – 2 поражения и 1 ничья. «Вулвз» идет на 11-й позиции с 43 пунктами после 33 игр. Серия «волков» без побед в АПЛ составляет 5 поединков (2 ничьи, 3 поражения).