Минай обнародовал заявление по поводу обвинений в договорном матче с Динамо

Футбольный клуб Минай сделал официальное заявление по поводу попытки подкупа игроков закарпатского клуба для организации договорного матча против «Динамо».

Ранее инсайдеры сообщали, что один из друзей Артема Милевского по имени Сергей предложил двум игрокам Миная – Дмитрию Немчанинову и Евгению Скибе – намеренно проиграть матч за 5 тысяч долларов.

Заявление футбольного клуба Минай

ФК «Минай» провел внутреннее расследование по факту попытки привлечения игроков нашего клуба в организацию матчей с фиксированным результатом.

По результатам внутреннего расследования у ФК «Минай» нет никаких оснований подозревать футболистов в нечестной игре и выражает полное доверие игрокам и тренерскому штабу.

В то же время, информируем, что ФК «Минай» сотрудничает со Службой внутренних расследований противоправного поведения участников футбольных соревнований УАФ. Следственные действия продолжаются.

ФК «Минай» обязуется в дальнейшем содействовать следствию, чтобы в результате помочь побороть такие явления в украинском футболе, как «договорные» матчи и матчи с фиксированным результатом.