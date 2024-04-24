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  4. Максим ШАЦКИХ: «У Динамо еще есть шансы на чемпионство в УПЛ»
Украина. Премьер лига
24 апреля 2024, 18:54 |
410
7

Максим ШАЦКИХ: «У Динамо еще есть шансы на чемпионство в УПЛ»

Экс-форвард «Динамо» – о борьбе за чемпионство

24 апреля 2024, 18:54 |
410
7
Максим ШАЦКИХ: «У Динамо еще есть шансы на чемпионство в УПЛ»
ФК Динамо Киев. Максим Шацких

Бывший форвард «Динамо» Киев Максим Шацких считает, что у команды Александра Шовковского сохраняются шансы на чемпионский титул в УПЛ в нынешнем сезоне:

«Конечно, шансы у «Динамо» еще есть. Почему нет? Я знаю, что «Динамо» будет бороться за чемпионство до последнего. Плюс стыковая игра будет с «Шахтером», так что, вполне возможно, в какой-то степени в этой игре что-то будет решаться. Может быть, не знаю.

Впереди много игр. Вся борьба за чемпионство – впереди. У «Динамо» еще очень хорошие шансы на чемпионство».

За 6 туров до финиша «Динамо» отстает от «Шахтера» на 4 очка.

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Максим Шацких Динамо Киев Украинская Премьер-лига
Олег Дидух Источник: Динамомания
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OtsoCity
лайно суркисів (динамо) буде в цьому сезоні без трофеїв 
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0
Remark
Дуже інформативна новина від відомого математика.
П. С. Але рибка клюнула. Щурів норм відписалося на гілці.
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0
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Фанькин кот
Помечтать не вредно. Особенно если ты на футбольной пенсии и гражданин Узбекистана.
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0
Лига конференций без динамо
Действующий чемпион Шахтёр ,выиграет снова и чемпионат и кубок ,а дырявки кипрские автобусные будут кукарекать максимум со второго места как всегда
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-2
AK.228
Так, 20-30 %
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-2
ErichШевченкоMaria
И у Кривбасса есть.  Если обыграют Динамо. и Днепр-1.
Ответить
-3
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