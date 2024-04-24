Максим ШАЦКИХ: «У Динамо еще есть шансы на чемпионство в УПЛ»

Бывший форвард «Динамо» Киев Максим Шацких считает, что у команды Александра Шовковского сохраняются шансы на чемпионский титул в УПЛ в нынешнем сезоне:

«Конечно, шансы у «Динамо» еще есть. Почему нет? Я знаю, что «Динамо» будет бороться за чемпионство до последнего. Плюс стыковая игра будет с «Шахтером», так что, вполне возможно, в какой-то степени в этой игре что-то будет решаться. Может быть, не знаю.

Впереди много игр. Вся борьба за чемпионство – впереди. У «Динамо» еще очень хорошие шансы на чемпионство».

За 6 туров до финиша «Динамо» отстает от «Шахтера» на 4 очка.