СОСЕНКО: «Скляр – бесстрашный футболист, поэтому его называют Гаскойном»

Константин Сосенко, агент футболиста полтавской «Ворсклы» Александра Скляра, прокомментировал ситуацию с травмой своего клиента, который пропустил 6 последних матчей своей команды:

«Скляр – бесстрашный футболист, никогда не боится борьбы, поэтому его называют «Гаскойном». В одном из столкновений он получил травму головы, но, слава Богу, восстановился.

Саша уже рвался играть, но клуб его решил поберечь. Он сделал маску, как у Осимхена, и в ближайшие туры должен вернуться на поле. Его готовят к финалу Кубка Украины с «Шахтером».

Ранее Константин Сосенко назвал клубы, которые интересуются Ильей Крупским.