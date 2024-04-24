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  4. СОСЕНКО: «Скляр – бесстрашный футболист, поэтому его называют Гаскойном»
Украина. Премьер лига
24 апреля 2024, 16:57 |
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СОСЕНКО: «Скляр – бесстрашный футболист, поэтому его называют Гаскойном»

Агент футболиста «Ворсклы» прокомментировал травму своего клиента

24 апреля 2024, 16:57 |
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0
СОСЕНКО: «Скляр – бесстрашный футболист, поэтому его называют Гаскойном»
ФК Ворскла. Александр Скляр

Константин Сосенко, агент футболиста полтавской «Ворсклы» Александра Скляра, прокомментировал ситуацию с травмой своего клиента, который пропустил 6 последних матчей своей команды:

«Скляр – бесстрашный футболист, никогда не боится борьбы, поэтому его называют «Гаскойном». В одном из столкновений он получил травму головы, но, слава Богу, восстановился.

Саша уже рвался играть, но клуб его решил поберечь. Он сделал маску, как у Осимхена, и в ближайшие туры должен вернуться на поле. Его готовят к финалу Кубка Украины с «Шахтером».

Ранее Константин Сосенко назвал клубы, которые интересуются Ильей Крупским.

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Александр Скляр Ворскла Полтава Шахтер Донецк Шахтер - Ворскла Кубок Украины по футболу чемпионат Украины по футболу травма Пол Гаскойн Виктор Осимхен
Дмитро Вербинський Источник: Украинский футбол
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