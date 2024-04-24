Источник: Шахтер пытался приобрести 16-летнего защитника за 1-1.5 млн евро

Донецкий «Шахтер» пытался приобрести защитника харьковского «Металлиста» Кирилла Дегтяря за 1-1.5 миллионов евро + процент от продажи, сообщает издание Футбол 24.

По информации источника, «горняки» предпринимали несколько попыток подписать 16-летнего футболиста, но каждый раз получали отказ.

Отмечается, что приоритетом игрока и его агентов является продолжение карьеры за рубежом. К нему был интерес со стороны «Манчестер Юнайтед», однако «красные дьяволы» не были впечатлены выступлениями юного украинца.

В этом сезоне Кирилл Дегтярь провел 18 матчей за «Металлист», отметившись 1 забитым мячом и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 50 тысяч евро.