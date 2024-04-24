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  4. Источник: Шахтер пытался приобрести 16-летнего защитника за 1-1.5 млн евро
Украина. Премьер лига
24 апреля 2024, 16:36 |
748
2

Источник: Шахтер пытался приобрести 16-летнего защитника за 1-1.5 млн евро

Однако Кирилл Дегтяр хочет продолжить карьеру за границей

24 апреля 2024, 16:36 |
748
2
Источник: Шахтер пытался приобрести 16-летнего защитника за 1-1.5 млн евро
ФК Металлист. Кирилл Дигтярь

Донецкий «Шахтер» пытался приобрести защитника харьковского «Металлиста» Кирилла Дегтяря за 1-1.5 миллионов евро + процент от продажи, сообщает издание Футбол 24.

По информации источника, «горняки» предпринимали несколько попыток подписать 16-летнего футболиста, но каждый раз получали отказ.

Отмечается, что приоритетом игрока и его агентов является продолжение карьеры за рубежом. К нему был интерес со стороны «Манчестер Юнайтед», однако «красные дьяволы» не были впечатлены выступлениями юного украинца.

В этом сезоне Кирилл Дегтярь провел 18 матчей за «Металлист», отметившись 1 забитым мячом и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 50 тысяч евро.

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Манчестер Юнайтед трансферы чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Металлист Харьков трансферы АПЛ Кирилл Дигтярь Шахтер Донецк трансферы УПЛ
Дмитро Вербинський Источник: Футбол 24
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AK.228
Та дайте 2 млн
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steelmaker
то й хай сидить. У 16 років він одразу хоче в Європу? Ну, воно амбіції мати непогано, звичайно, але б для початку себе хоча б на рівні Першої ліги треба показати, щоб про тебе там усі казали, що то - ЛІДЕР!
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