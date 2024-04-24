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ATP
24 апреля 2024, 16:30 | Обновлено 24 апреля 2024, 16:31
287
0

Гаэль Монфис – Лучано Дардери. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1-го круга в Мадриде

24 апреля 2024, 16:30 | Обновлено 24 апреля 2024, 16:31
287
0
Гаэль Монфис – Лучано Дардери. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Гаэль Монфис

24 апреля французский теннисист Гаэль Монфис (№40 ATP) начнет выступления на грунтовом турнире ATP 1000 в Мадриде.

В матче 1-го раунда муж Элины Свитолиной сыграет против Лучано Дардери из Италии (№60 ATP). Встреча состоится 3-м запуском на корте имени Маноло Сантаны после матча Альтмайер – Ландалусе. Ориентировочное время начала поединка – 16:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 1-й матч теннисистов.

В следующем раунде победитель встречи сразится против 12-го сеяного американца Тэйлора Фритца.

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Лучано Дардери Гаэль Монфис смотреть онлайн ATP Мадрид
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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