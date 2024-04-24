Желько ЛЮБЕНОВИЧ: «У нас действительно есть шансы спастись»
Тренер «Миная» – о борьбе за выживание в УПЛ
Главный тренер «Миная» Желько Любенович оценил шансы команды избежать вылета в нынешнем сезоне УПЛ:
«Шансы «Миная» сохранить прописку в УПЛ? Мы считаем, что шансы у нас действительно есть. Так что будем пытаться в следующих играх добывать очки, чтобы догнать расположившихся над нами конкурентов — «Металлист 1925», «Верес» и «Оболонь».
За 5 туров до финиша «Минай» идет на последнем, 16-м месте в турнирной таблице. Отставание от спасительного 14-го места (дает возможность сыграть в переходных матчах) – 4 очка.
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