Желько ЛЮБЕНОВИЧ: «У нас действительно есть шансы спастись»

Главный тренер «Миная» Желько Любенович оценил шансы команды избежать вылета в нынешнем сезоне УПЛ:

«Шансы «Миная» сохранить прописку в УПЛ? Мы считаем, что шансы у нас действительно есть. Так что будем пытаться в следующих играх добывать очки, чтобы догнать расположившихся над нами конкурентов — «Металлист 1925», «Верес» и «Оболонь».

За 5 туров до финиша «Минай» идет на последнем, 16-м месте в турнирной таблице. Отставание от спасительного 14-го места (дает возможность сыграть в переходных матчах) – 4 очка.