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Украина. Премьер лига
24 апреля 2024, 15:43 | Обновлено 24 апреля 2024, 15:44
297
0

Желько ЛЮБЕНОВИЧ: «У нас действительно есть шансы спастись»

Тренер «Миная» – о борьбе за выживание в УПЛ

24 апреля 2024, 15:43 | Обновлено 24 апреля 2024, 15:44
297
0
Желько ЛЮБЕНОВИЧ: «У нас действительно есть шансы спастись»
УПЛ. Желько Любенович

Главный тренер «Миная» Желько Любенович оценил шансы команды избежать вылета в нынешнем сезоне УПЛ:

«Шансы «Миная» сохранить прописку в УПЛ? Мы считаем, что шансы у нас действительно есть. Так что будем пытаться в следующих играх добывать очки, чтобы догнать расположившихся над нами конкурентов — «Металлист 1925», «Верес» и «Оболонь».

За 5 туров до финиша «Минай» идет на последнем, 16-м месте в турнирной таблице. Отставание от спасительного 14-го места (дает возможность сыграть в переходных матчах) – 4 очка.

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Желько Любенович Минай Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Дидух Источник: UA-Football
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