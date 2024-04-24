Известный тренер подтвердил факт переговоров с Баварией

Главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник подтвердил факт переговоров с мюнхенской «Баварией»:

«Бавария» связалась со мной, и я сообщил об этом Федерации футбола Австрии. Сейчас я сосредоточен на Австрии и Евро-2024. Если «Бавария» скажет мне: «Мы хотим видеть Вас главным тренером команды»? Тогда я должен спросить себя: «Хочу ли этого я?»

Напомним, последним местом работы Ральфа Рангника на клубном уровне был английский «Манчестер Юнайтед», который он возглавлял в течение второй части сезона 2021/22.

С июня 2022 года Ральф Рангник является главным тренером сборной Австрии. Его контракт с австрийской федерацией футбола действует до лета 2026 года.