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  4. Британский журналист: «Зинченко сильно разочаровал в этом сезоне»
Англия
24 апреля 2024, 15:37 |
1034
3

Британский журналист: «Зинченко сильно разочаровал в этом сезоне»

Тим Спирс оценил выступления украинских легионеров в этом сезоне АПЛ

24 апреля 2024, 15:37 |
1034
3
Британский журналист: «Зинченко сильно разочаровал в этом сезоне»
Getty Images/Global Images Ukraine

Британский журналист изданияThe Athletic Тим Спирс оценил выступления украинских легионеров в этом сезоне Английской Премьер-лиги:

«Илья Забарный – важнейший защитник «Борнмута» и один из трех полевых игроков Премьер-лиги, которые играют ежеминутно. Оценка – 9/10.

Виталий Миколенко проводит свой лучший сезон за «Эвертон». Очень надежный и последовательный в игре в защите и один из лучших игроков «ирисок». Но еще мог бы сделать больше в атаке. Оценка – 8/10.

Егор Ярмолюк. Несколько впечатляющих выходов на замену и выглядит так, будто он принадлежит к уровню АПЛ. Хорошая техника, он нравится болельщикам. Оценка – 7/10.

Игра Михаила Мудрика отражает чрезвычайно непоследовательный сезон самого «Челси». Шесть голов и две результативные передачи в 35 матчах во всех турнирах – еще недостаточный результат. Оценка – 6/10.

Александр Зинченко – большое разочарование по сравнению с прошлым сезоном. Ошибки в обороне привели к тому, что многие болельщики «Арсенала» критикуют его. Оценка – 4/10».

Ранее оценил выступления украинцев в АПЛ другой британский журналист Рассел Тейлор.

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Эвертон Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Брентфорд Английская Премьер-лига Александр Зинченко Борнмут Виталий Миколенко Михаил Мудрик Челси Илья Забарный Егор Ярмолюк
Дмитро Вербинський Источник: Трибуна
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IronValdemar
Про травми Зіни забув. Зіна цього сезону більше лікується, тому моментами не вражає. Але в останньому виглядав дуже добре.
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+2
Southeast*
Стал  больше внимания уделять детям.
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0
RoNIkyo
Сраний Зінченко злив другий матч проти Баварії!!! Скільки можна? Посадовіть його на лавку!
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-1
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