Британский журналист: «Зинченко сильно разочаровал в этом сезоне»

Британский журналист изданияThe Athletic Тим Спирс оценил выступления украинских легионеров в этом сезоне Английской Премьер-лиги:

«Илья Забарный – важнейший защитник «Борнмута» и один из трех полевых игроков Премьер-лиги, которые играют ежеминутно. Оценка – 9/10.

Виталий Миколенко проводит свой лучший сезон за «Эвертон». Очень надежный и последовательный в игре в защите и один из лучших игроков «ирисок». Но еще мог бы сделать больше в атаке. Оценка – 8/10.

Егор Ярмолюк. Несколько впечатляющих выходов на замену и выглядит так, будто он принадлежит к уровню АПЛ. Хорошая техника, он нравится болельщикам. Оценка – 7/10.

Игра Михаила Мудрика отражает чрезвычайно непоследовательный сезон самого «Челси». Шесть голов и две результативные передачи в 35 матчах во всех турнирах – еще недостаточный результат. Оценка – 6/10.

Александр Зинченко – большое разочарование по сравнению с прошлым сезоном. Ошибки в обороне привели к тому, что многие болельщики «Арсенала» критикуют его. Оценка – 4/10».

Ранее оценил выступления украинцев в АПЛ другой британский журналист Рассел Тейлор.