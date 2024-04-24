Наполи включился в борьбу за лидера Аталанты

Неаполитанский «Наполи» готов выложить 50 миллионов евро за переход полузащитника «Аталанты» Тена Копмейнерса.

Как сообщает издание Il Mattino, неаполитанцы, помимо поиска нового главного тренера, также ведут переговоры по трансферу голландского футболиста. Таким образом «Наполи» хочет составить конкуренцию «Ювентусу» и лондонскому «Челси», также заинтересованным в услугах хавбека.

Отметим, что Копмейнерс перешел в «Аталанту» из «АЗ Алкмаар» летом 2021 года. Тогда клуб из Бергамо заплатил за него 14 млн в евровалюте. В нынешнем сезон Тен провел за «бергамаски» 41 матч во всех турнирах, забил 13 голов и отдал 5 ассистов.