Сложное лето. Жирона потеряет ключевого игрока, ищет замену
Эрик Гарсия вернется в Барселону
В «Жироне» уже постепенно начинаются готовиться к следующему сезону и матчам Лиги чемпионов, хотя команда еще официально не обеспечила себе место в ЛЧ.
Сообщается, что главной потерей команды станет защитник Эрик Гарсия, который вернется в «Барселону». Игрок был арендован, но показал хороший уровень и намерен вернуться в состав своей команды. «Жирона» попробует договориться об еще одной аренде, но сомневается в успехе переговоров.
Кроме поиска центрального защитника клуб хочет в ближайшее время продлить контракт с защитником Дэйли Блиндом, чей договор завершается летом 2025 года.
Гарсия и Блинд являются основными игроками команды, которая сейчас идет на третьей позиции чемпионата Испании, опережая пятый «Атлетик» на 10 очков.
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