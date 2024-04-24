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  4. Сложное лето. Жирона потеряет ключевого игрока, ищет замену
Испания
24 апреля 2024, 14:33 |
1436
0

Сложное лето. Жирона потеряет ключевого игрока, ищет замену

Эрик Гарсия вернется в Барселону

24 апреля 2024, 14:33 |
1436
0
Сложное лето. Жирона потеряет ключевого игрока, ищет замену
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик Гарсия

В «Жироне» уже постепенно начинаются готовиться к следующему сезону и матчам Лиги чемпионов, хотя команда еще официально не обеспечила себе место в ЛЧ.

Сообщается, что главной потерей команды станет защитник Эрик Гарсия, который вернется в «Барселону». Игрок был арендован, но показал хороший уровень и намерен вернуться в состав своей команды. «Жирона» попробует договориться об еще одной аренде, но сомневается в успехе переговоров.

Кроме поиска центрального защитника клуб хочет в ближайшее время продлить контракт с защитником Дэйли Блиндом, чей договор завершается летом 2025 года.

Гарсия и Блинд являются основными игроками команды, которая сейчас идет на третьей позиции чемпионата Испании, опережая пятый «Атлетик» на 10 очков.

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Иван Зинченко Источник: Mundo Deportivo
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