Сложное лето. Жирона потеряет ключевого игрока, ищет замену

В «Жироне» уже постепенно начинаются готовиться к следующему сезону и матчам Лиги чемпионов, хотя команда еще официально не обеспечила себе место в ЛЧ.

Сообщается, что главной потерей команды станет защитник Эрик Гарсия, который вернется в «Барселону». Игрок был арендован, но показал хороший уровень и намерен вернуться в состав своей команды. «Жирона» попробует договориться об еще одной аренде, но сомневается в успехе переговоров.

Кроме поиска центрального защитника клуб хочет в ближайшее время продлить контракт с защитником Дэйли Блиндом, чей договор завершается летом 2025 года.

Гарсия и Блинд являются основными игроками команды, которая сейчас идет на третьей позиции чемпионата Испании, опережая пятый «Атлетик» на 10 очков.