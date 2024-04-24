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  4. АНТОНИ: «Мой жест в сторону игроков Ковентри? Я защищал свой клуб»
Англия
24 апреля 2024, 14:13 |
275
0

АНТОНИ: «Мой жест в сторону игроков Ковентри? Я защищал свой клуб»

Вингер «Манчестер Юнайтед» прокомментировал свой провокационный поступок

24 апреля 2024, 14:13 |
275
0
АНТОНИ: «Мой жест в сторону игроков Ковентри? Я защищал свой клуб»
Getty Images/Global Images Ukraine. Антони

Бразильский вингер английского «Манчестер Юнайтед» Антони прокомментировал свой провокационный поступок в сторону игроков «Ковентри» после полуфинального матча Кубка Англии (3:3, 4:2 по пенальти):

«Ковентри показал, почему они дошли до полуфинала. Мы стремились получить место в финале для наших болельщиков и достигли этого. То, как их игрок вел себя с нашими болельщиками, было неприемлемым, и я, в горячке момента, отреагировал на провокации естественной защиты моего клуба».

Ранее жест Антони прокомментировал главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг.

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Антони Манчестер Юнайтед Ковентри Кубок Англии по футболу Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу провокация
Дмитро Вербинський Источник: Фабрицио Романо
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