АНТОНИ: «Мой жест в сторону игроков Ковентри? Я защищал свой клуб»

Бразильский вингер английского «Манчестер Юнайтед» Антони прокомментировал свой провокационный поступок в сторону игроков «Ковентри» после полуфинального матча Кубка Англии (3:3, 4:2 по пенальти):

«Ковентри показал, почему они дошли до полуфинала. Мы стремились получить место в финале для наших болельщиков и достигли этого. То, как их игрок вел себя с нашими болельщиками, было неприемлемым, и я, в горячке момента, отреагировал на провокации естественной защиты моего клуба».

Ранее жест Антони прокомментировал главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг.