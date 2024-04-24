АНТОНИ: «Мой жест в сторону игроков Ковентри? Я защищал свой клуб»
Вингер «Манчестер Юнайтед» прокомментировал свой провокационный поступок
Бразильский вингер английского «Манчестер Юнайтед» Антони прокомментировал свой провокационный поступок в сторону игроков «Ковентри» после полуфинального матча Кубка Англии (3:3, 4:2 по пенальти):
«Ковентри показал, почему они дошли до полуфинала. Мы стремились получить место в финале для наших болельщиков и достигли этого. То, как их игрок вел себя с нашими болельщиками, было неприемлемым, и я, в горячке момента, отреагировал на провокации естественной защиты моего клуба».
Ранее жест Антони прокомментировал главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
По последним слухам, Андрей не согласился на продление контракта и может покинуть клуб
Тони Кроос считает, что Андреас Кристенсен придерживал его во время забитого мяча