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Испания
24 апреля 2024, 13:52 |
216
0

Реал намерен выкупить контракт форварда. Но есть проблема из-за Мбаппе

Анчелотти нужен Хоселу, но у команды может быть переизбыток форвардов

24 апреля 2024, 13:52 |
216
0
Реал намерен выкупить контракт форварда. Но есть проблема из-за Мбаппе
Getty Images/Global Images Ukraine. Хоселу

Наставник «Реала» Карло Анчелотти хочет, чтобы клуб летом выкупил контракт арендованного форварда Хоселу, который не является основным, однако является полезной опцией при выходе на замену.

У мадридского клуба нет проблем выкупить у «Эспаньола» контракт Хоселу за 1,5 миллиона евро, однако в новом сезоне у команды может быть переизбыток нападающих, ведь состав пополнят Килиан Мбаппе и Эндрик.

Пока этот вопрос с Анчелотти не решен.

34-летний Хоселу в нынешнем сезоне забил 13 голов и сделал 3 ассиста.

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Реал Мадрид Хоселу трансферы трансферы Ла Лиги Эспаньол чемпионат Испании по футболу Карло Анчелотти
Иван Зинченко Источник: Marca
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