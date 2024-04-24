Реал намерен выкупить контракт форварда. Но есть проблема из-за Мбаппе

Наставник «Реала» Карло Анчелотти хочет, чтобы клуб летом выкупил контракт арендованного форварда Хоселу, который не является основным, однако является полезной опцией при выходе на замену.

У мадридского клуба нет проблем выкупить у «Эспаньола» контракт Хоселу за 1,5 миллиона евро, однако в новом сезоне у команды может быть переизбыток нападающих, ведь состав пополнят Килиан Мбаппе и Эндрик.

Пока этот вопрос с Анчелотти не решен.

34-летний Хоселу в нынешнем сезоне забил 13 голов и сделал 3 ассиста.