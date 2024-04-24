Испания24 апреля 2024, 13:52 |
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Реал намерен выкупить контракт форварда. Но есть проблема из-за Мбаппе
Анчелотти нужен Хоселу, но у команды может быть переизбыток форвардов
24 апреля 2024, 13:52 |
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Наставник «Реала» Карло Анчелотти хочет, чтобы клуб летом выкупил контракт арендованного форварда Хоселу, который не является основным, однако является полезной опцией при выходе на замену.
У мадридского клуба нет проблем выкупить у «Эспаньола» контракт Хоселу за 1,5 миллиона евро, однако в новом сезоне у команды может быть переизбыток нападающих, ведь состав пополнят Килиан Мбаппе и Эндрик.
Пока этот вопрос с Анчелотти не решен.
34-летний Хоселу в нынешнем сезоне забил 13 голов и сделал 3 ассиста.
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