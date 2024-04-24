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  4. Британский журналист: «Мудрик сделал большой вклад в прогресс Челси»
Англия
24 апреля 2024, 13:52 |
280
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Британский журналист: «Мудрик сделал большой вклад в прогресс Челси»

Ник Эймс оценил выступления украинских легионеров в этом сезоне АПЛ

24 апреля 2024, 13:52 |
280
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Британский журналист: «Мудрик сделал большой вклад в прогресс Челси»
Getty Images/Global Images Ukraine

Британский журналист издания The Guardian Ник Эймс оценил выступления украинских легионеров в этом сезоне Английской Премьер-лиги:

«Илья Забарный легко адаптировался в Премьер-лиге и зарекомендовал себя как, возможно, лучшего молодого центрального защитника дивизиона. Будущее на самом высоком уровне выглядит достаточно уверенно. Оценка – 8.5/10.

Виталий Миколенко продолжает совершенствоваться. Он важная часть «Эвертона» и маяк стабильности в команде, погрязшей в неопределенности. Оценка – 8/10.

Александр Зинченко менее эффективен, чем в своем первом сезоне в «Арсенале», но все еще важен для борьбы за титул. Команда показывает лучшие результаты, когда он в форме. Оценка – 7/10.

Егор Ярмолюк совершил прорыв в «Брентфорде» и, похоже, станет ключевым игроком команды в следующих сезонах. Оценка – 7/10.

Пока что Михаил Мудрик не может найти нужный ритм и последовательность, но его игра начинает выглядеть многообещающе. Он выглядит более спокойным и уверенным, а также внес большой вклад в прогресс «Челси». Оценка – 6.5/10».

Ранее оценил выступления украинцев в АПЛ другой британский журналист Рассел Тейлор.

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Эвертон Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Брентфорд Английская Премьер-лига Александр Зинченко Борнмут Виталий Миколенко Михаил Мудрик Челси Илья Забарный Егор Ярмолюк
Дмитро Вербинський Источник: Трибуна
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