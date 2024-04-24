В рамках 29-го тура АПЛ встретились «Арсенал» – «Челси» (5:0).

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Подопечные Артеты разгромили в лондонском дерби команду Почеттино. Мудрик начал этот матч в основе и провел на поле 66 минут, затем его заменили на Стерлинга. Зинченко вышел со скамейки запасных на 72-й минуте.

Подметим, что Зинченко в последних трех матчах начинал игру со скамейки запасных, но против «Баварии» и «Вулверхэмптона» не выходил на поле. У Михаила Мудрика безголевая серия за «аристократов» продолжается уже семь матчей подряд.

После завершения встречи главные тренер обеих команд провели пресс-конференции.

Sport.ua предлагает просмотреть видеозапись пресс-конференций специалистов с переводом!

ВИДЕО. Реакция Артеты и Почеттино после матча Арсенал 5:0 Челси