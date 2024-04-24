ВИДЕО. Реакция Артеты и Почеттино после матча Арсенал 5:0 Челси
18 апреля «Арсенал» уничтожил «Челси»
В рамках 29-го тура АПЛ встретились «Арсенал» – «Челси» (5:0).
❗️ Больше новостей про АПЛ читайте в Telegram!
Подопечные Артеты разгромили в лондонском дерби команду Почеттино. Мудрик начал этот матч в основе и провел на поле 66 минут, затем его заменили на Стерлинга. Зинченко вышел со скамейки запасных на 72-й минуте.
Подметим, что Зинченко в последних трех матчах начинал игру со скамейки запасных, но против «Баварии» и «Вулверхэмптона» не выходил на поле. У Михаила Мудрика безголевая серия за «аристократов» продолжается уже семь матчей подряд.
После завершения встречи главные тренер обеих команд провели пресс-конференции.
Sport.ua предлагает просмотреть видеозапись пресс-конференций специалистов с переводом!
ВИДЕО. Реакция Артеты и Почеттино после матча Арсенал 5:0 Челси
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Команда Артеты праздновала самую крупную победу в истории отношений между этими коллективами
«Арсенал» на домашней арене разгромил «Челси», отгрузив 5 мячей