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Англия
24 апреля 2024, 11:50 |
981
1

Британский журналист оценил выступления всех украинцев в этом сезоне АПЛ

Рассел Тейлор считает лучшим Илью Забарного

24 апреля 2024, 11:50 |
981
1
Британский журналист оценил выступления всех украинцев в этом сезоне АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Британский журналист издания Sky Sports Рассел Тейлор оценил выступления всех украинских легионеров в этом сезоне Английской Премьер-лиги:

«По моему мнению, лучше всего сезон проводит Илья Забарный из «Борнмута». Его игра реально впечатляет, он стал игроком основного состава команды. Говорят о том, что он перейдет в одну из команд топ-5 АПЛ. Он очень спрогрессировал с того времени, когда я видел его в УПЛ. Что говорить, когда фанаты «Борнмута» посвятили ему чант. Оценка - 9/10.

Егор Ярмолюк из «Брентфорда» превзошел ожидания и играет чаще, чем предполагалось. Оценка - 8.5/10.

Виталий Миколенко из «Эвертона» показывает прогресс, несмотря на проблемы команды. Оценка - 6.5/10.

Михаил Мудрик очень слабо стартовал, но смог вернуться в основной состав команды. Оценка - 6/10.

Александр Зинченко из «Арсенала» борется, чтобы удержать свое место в команде. Соперники поняли его роль и пользуются этим. Оценка 5/10».

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Илья Забарный Александр Зинченко Михаил Мудрик Егор Ярмолюк Виталий Миколенко Борнмут Арсенал Лондон Челси Брентфорд Эвертон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Дмитро Вербинський Источник: Трибуна
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Anna.
Чого в Миколенка 6.5 оцінка? В нього як і в Забарного, найкращий сезон.
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