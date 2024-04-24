Британский журналист оценил выступления всех украинцев в этом сезоне АПЛ

Британский журналист издания Sky Sports Рассел Тейлор оценил выступления всех украинских легионеров в этом сезоне Английской Премьер-лиги:

«По моему мнению, лучше всего сезон проводит Илья Забарный из «Борнмута». Его игра реально впечатляет, он стал игроком основного состава команды. Говорят о том, что он перейдет в одну из команд топ-5 АПЛ. Он очень спрогрессировал с того времени, когда я видел его в УПЛ. Что говорить, когда фанаты «Борнмута» посвятили ему чант. Оценка - 9/10.

Егор Ярмолюк из «Брентфорда» превзошел ожидания и играет чаще, чем предполагалось. Оценка - 8.5/10.

Виталий Миколенко из «Эвертона» показывает прогресс, несмотря на проблемы команды. Оценка - 6.5/10.

Михаил Мудрик очень слабо стартовал, но смог вернуться в основной состав команды. Оценка - 6/10.

Александр Зинченко из «Арсенала» борется, чтобы удержать свое место в команде. Соперники поняли его роль и пользуются этим. Оценка 5/10».