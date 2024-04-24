Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Брайтон близок к продлению контракта с экс-форвардом МЮ и Арсенала
Англия
24 апреля 2024, 11:46 | Обновлено 24 апреля 2024, 12:23
231
0

Брайтон близок к продлению контракта с экс-форвардом МЮ и Арсенала

Дэнни Уэлбек выступает за «чаек» с 2020 года

24 апреля 2024, 11:46 | Обновлено 24 апреля 2024, 12:23
231
0
Брайтон близок к продлению контракта с экс-форвардом МЮ и Арсенала
Getty Images/Global Images Ukraine. Дэнни Уэлбек

Английский «Брайтон» в ближайшее время должен продлить контракт с опытным форвардом Дэнни Уэлбеком.

Как сообщает The Athletic, 33-летний нападающий может продлить свое нынешнее соглашение, истекающее по окончании сезона, на один или два года. Пока стороны не поставили свои подписи, но уже договорились обо всем.

«При мне это его лучший период. Отличный игрок, отличный парень. Мы должны удержать его на еще много лет. Он очень хорошо играет и важен для молодых игроков, а также для раздевалки», — отмечает итальянский наставник «Брайтона» Роберто Де Дзерби.

Отметим, что в нынешнем сезоне Уэлбек, который в свое время выступал за «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» и сборную Англии, сыграл 31 матч за «Брайтон» и записал на свой счет 6 забитых мячей.

По теме:
ВИДЕО. Реакция Артеты и Почеттино после матча Арсенал 5:0 Челси
«Осталось четыре финала». Зинченко оценил разгром Челси в АПЛ
Эрик ТЕН ХАГ: «Побеждать – это наш менталитет. Именно поэтому мы успешны»
Дэнни Уэлбек Брайтон продление контракта Роберто Де Дзерби Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Юрій Вишневський Источник: The Athletic
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Зинченко поучаствовал. Арсенал уничтожил Челси с Мудриком на Эмирейтс
Футбол | 23 апреля 2024, 23:59 80
Зинченко поучаствовал. Арсенал уничтожил Челси с Мудриком на Эмирейтс
Зинченко поучаствовал. Арсенал уничтожил Челси с Мудриком на Эмирейтс

Команда Артеты праздновала самую крупную победу в истории отношений между этими коллективами

Золотая бутса. Кейн значительно оторвался. Какое место занимает Довбик?
Футбол | 24 апреля 2024, 06:25 2
Золотая бутса. Кейн значительно оторвался. Какое место занимает Довбик?
Золотая бутса. Кейн значительно оторвался. Какое место занимает Довбик?

В топ-3 также входят Серу Гирасси из «Штутгарта» и лидер «ПСЖ» Килиан Мбаппе

Таблица Ла Лиги после Эль Класико, победы Жироны и поражения Атлетико
Футбол | 23.04.2024, 12:00
Таблица Ла Лиги после Эль Класико, победы Жироны и поражения Атлетико
Таблица Ла Лиги после Эль Класико, победы Жироны и поражения Атлетико
У кого 9.8? Известны оценки Зинченко и Мудрика за матч Арсенал – Челси
Футбол | 24.04.2024, 00:35
У кого 9.8? Известны оценки Зинченко и Мудрика за матч Арсенал – Челси
У кого 9.8? Известны оценки Зинченко и Мудрика за матч Арсенал – Челси
Зинченко против Мудрика, Ювентус вышел в финал, Лунин может перейти в МЮ
Футбол | 24.04.2024, 10:45
Зинченко против Мудрика, Ювентус вышел в финал, Лунин может перейти в МЮ
Зинченко против Мудрика, Ювентус вышел в финал, Лунин может перейти в МЮ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Лунин сомневается, оставаться ли в Реале. Есть предложения от трех грандов
Лунин сомневается, оставаться ли в Реале. Есть предложения от трех грандов
23.04.2024, 13:45 31
Футбол
Райан Гарсия назвал желаемого соперника после победы над Хейни
Райан Гарсия назвал желаемого соперника после победы над Хейни
22.04.2024, 11:46
Бокс
Известно, кто заменит Фьюри в бою с Усиком, если Тайсон опять травмируется
Известно, кто заменит Фьюри в бою с Усиком, если Тайсон опять травмируется
22.04.2024, 14:37 2
Бокс
Букмекеры назвали еще одного неожиданного претендента на трансфер Довбика
Букмекеры назвали еще одного неожиданного претендента на трансфер Довбика
23.04.2024, 03:55
Футбол
Анчелотти сообщил Лунину, какая у него будет роль после возвращения Куртуа
Анчелотти сообщил Лунину, какая у него будет роль после возвращения Куртуа
22.04.2024, 11:19 12
Футбол
Обновлен список претендентов на Золотой мяч 2024. Роналду выпал из топ-20
Обновлен список претендентов на Золотой мяч 2024. Роналду выпал из топ-20
23.04.2024, 07:25 29
Футбол
Чемпионка Уимблдона разводится с мужем
Чемпионка Уимблдона разводится с мужем
23.04.2024, 14:18 1
Теннис
Цыганков летом может перейти в клуб, который в этом сезоне ошеломил Европу
Цыганков летом может перейти в клуб, который в этом сезоне ошеломил Европу
23.04.2024, 00:12 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем