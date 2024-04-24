Брайтон близок к продлению контракта с экс-форвардом МЮ и Арсенала

Английский «Брайтон» в ближайшее время должен продлить контракт с опытным форвардом Дэнни Уэлбеком.

Как сообщает The Athletic, 33-летний нападающий может продлить свое нынешнее соглашение, истекающее по окончании сезона, на один или два года. Пока стороны не поставили свои подписи, но уже договорились обо всем.

«При мне это его лучший период. Отличный игрок, отличный парень. Мы должны удержать его на еще много лет. Он очень хорошо играет и важен для молодых игроков, а также для раздевалки», — отмечает итальянский наставник «Брайтона» Роберто Де Дзерби.

Отметим, что в нынешнем сезоне Уэлбек, который в свое время выступал за «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» и сборную Англии, сыграл 31 матч за «Брайтон» и записал на свой счет 6 забитых мячей.