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  4. Микель АРТЕТА: «Кай Хаверц провел отличный матч»
Англия
24 апреля 2024, 11:41 |
136
1

Микель АРТЕТА: «Кай Хаверц провел отличный матч»

Главный тренер «Арсенала» расхвалил немецкого нападающего

24 апреля 2024, 11:41 |
136
1
Микель АРТЕТА: «Кай Хаверц провел отличный матч»
Getty Images/Global Images Ukraine. Кай Хаверц

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета расхвалил игру немецкого нападающего Кая Хаверца в перенесенном матче 29-го тура Английской Премьер-лиги против соседей из «Челси» (5:0):

«Должен сказать, что общий вклад Кая Хаверца в каждую фазу игры был огромным. Добавьте к этому его два гола и некоторые результативные моменты, и получится, что это была великолепная игра от него».

В этом сезоне Кай Хаверц провел 33 матча в АПЛ, отметившись 11 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 60 миллионов евро.

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Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Челси Арсенал - Челси Микель Артета Кай Хаверц
Дмитро Вербинський Источник: Фабрицио Романо
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Anna.
А як на початку сезону хейтили Хаверца, і Артету за те що купив його. 
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