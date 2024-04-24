Микель АРТЕТА: «Кай Хаверц провел отличный матч»
Главный тренер «Арсенала» расхвалил немецкого нападающего
Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета расхвалил игру немецкого нападающего Кая Хаверца в перенесенном матче 29-го тура Английской Премьер-лиги против соседей из «Челси» (5:0):
«Должен сказать, что общий вклад Кая Хаверца в каждую фазу игры был огромным. Добавьте к этому его два гола и некоторые результативные моменты, и получится, что это была великолепная игра от него».
В этом сезоне Кай Хаверц провел 33 матча в АПЛ, отметившись 11 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 60 миллионов евро.
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