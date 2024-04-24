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  4. ФОТО. В adidas показали форму, в которой Свитолина сыграет на Ролан Гаррос
Ролан Гаррос
24 апреля 2024, 11:20 | Обновлено 24 апреля 2024, 11:24
497
0

ФОТО. В adidas показали форму, в которой Свитолина сыграет на Ролан Гаррос

Элина будет защищать прошлогодний четвертьфинал

24 апреля 2024, 11:20 | Обновлено 24 апреля 2024, 11:24
497
0
ФОТО. В adidas показали форму, в которой Свитолина сыграет на Ролан Гаррос
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Компания adidas представила коллекцию формы, в которой теннисистки сыграют на Открытом чемпионате Франции 2024 года. В такой экипировке сыграет в Париже и первая ракетка Украины Элина Свитолина.

«Эти модели имеют легкую, дышащую трехмерную трикотажную конструкцию и запатентованную технологию, которая охлаждает и отводит пот. Яркие цветовые блоки черного, белого и ярко-желтого цвета добавят энергии этим игровым образам», – сказано в пресс-релизе.

Отметим, что Свитолина в прошлом году дошла до 1/4 финала Ролан Гаррос, повторив личное достижение.

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Элина Свитолина игровая форма фото
Владимир Клепач Источник: Tennis Warehouse
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