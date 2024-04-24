ФОТО. В adidas показали форму, в которой Свитолина сыграет на Ролан Гаррос

Компания adidas представила коллекцию формы, в которой теннисистки сыграют на Открытом чемпионате Франции 2024 года. В такой экипировке сыграет в Париже и первая ракетка Украины Элина Свитолина.

«Эти модели имеют легкую, дышащую трехмерную трикотажную конструкцию и запатентованную технологию, которая охлаждает и отводит пот. Яркие цветовые блоки черного, белого и ярко-желтого цвета добавят энергии этим игровым образам», – сказано в пресс-релизе.

Отметим, что Свитолина в прошлом году дошла до 1/4 финала Ролан Гаррос, повторив личное достижение.