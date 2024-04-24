Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шевчук рассказал, правда ли игроками Руха интересуются украинские гранды
Украина. Премьер лига
24 апреля 2024, 11:05 | Обновлено 24 апреля 2024, 12:28
568
0

Шевчук рассказал, правда ли игроками Руха интересуются украинские гранды

Богдану Слюбику и Илье Кваснице нужно добавить стабильности

24 апреля 2024, 11:05 | Обновлено 24 апреля 2024, 12:28
568
0
Шевчук рассказал, правда ли игроками Руха интересуются украинские гранды
ФК Рух. Илья Квасница

Генеральный менеджер «Руха» Вячеслав Шевчук рассказал, действительно ли Богданом Слюбиком и Ильей Квасницей интересуются украинские гранды, а также поделился первыми впечатлениями от работы в структуре львовского клуба.

– Как Вам работается на должности генерального менеджера «Руха»?

– Все прекрасно, у нас прекрасная коммуникация с командой и руководством. Я давно в дружеских рабочих отношениях с «Рухом». У «Руха» очень классная инфраструктура и много молодых перспективных футболистов. В первой команде средний возраст – 21 год, и многие игроки выступают в юношеских и молодежной сборных. Верим, что в будущем они будут расти и дорастут до национальной команды.

– Сейчас много пишут о Слюбике и Кваснице, что ими интересуются наши гранды.

– Об этом еще рано говорить. Они одаренные игроки, но еще слишком молодые, поэтому стабильности нет. Им нужно себя проявить еще в «Рухе». А потом все будет. Главное – чтобы они не останавливались в росте.

Ранее Вячеслав Шевчук рассказал о встрече с Мирчей Луческу.

По теме:
ШЕВЧУК: «Не думаю, что Луческу будет консультировать румынов перед Евро»
Алексей СИДОРОВ: «Нам нужны три очка в каждой игре»
Снова динамовцы. Названы лучший футболист и тренер 25-го тура УПЛ
Вячеслав Шевчук Рух Львов Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Богдан Слюбик Илья Квасница
Дмитро Вербинський Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ман Юнайтед – Шеффилд Юнайтед. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Футбол | 24 апреля 2024, 06:22 0
Ман Юнайтед – Шеффилд Юнайтед. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Ман Юнайтед – Шеффилд Юнайтед. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 24 апреля в 22:00 по Киеву

Стала известна точная сумма, за которую Перес готов продать Лунина
Футбол | 24 апреля 2024, 07:01 8
Стала известна точная сумма, за которую Перес готов продать Лунина
Стала известна точная сумма, за которую Перес готов продать Лунина

По последним слухам, Андрей не согласился на продление контракта и может покинуть клуб

Игрок Реала заявил, что гол Барселоны в ворота Лунина должны были отменить
Футбол | 24.04.2024, 07:31
Игрок Реала заявил, что гол Барселоны в ворота Лунина должны были отменить
Игрок Реала заявил, что гол Барселоны в ворота Лунина должны были отменить
Куртуа рассказал, когда вернется в строй и высказался о Лунине
Футбол | 23.04.2024, 20:17
Куртуа рассказал, когда вернется в строй и высказался о Лунине
Куртуа рассказал, когда вернется в строй и высказался о Лунине
Зинченко поучаствовал. Арсенал уничтожил Челси с Мудриком на Эмирейтс
Футбол | 23.04.2024, 23:59
Зинченко поучаствовал. Арсенал уничтожил Челси с Мудриком на Эмирейтс
Зинченко поучаствовал. Арсенал уничтожил Челси с Мудриком на Эмирейтс
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Анчелотти сообщил Лунину, какая у него будет роль после возвращения Куртуа
Анчелотти сообщил Лунину, какая у него будет роль после возвращения Куртуа
22.04.2024, 11:19 12
Футбол
Лунин сомневается, оставаться ли в Реале. Есть предложения от трех грандов
Лунин сомневается, оставаться ли в Реале. Есть предложения от трех грандов
23.04.2024, 13:45 31
Футбол
Промоутер: «Посмотрим, чего стоит Беринчик. Большой день для Украины»
Промоутер: «Посмотрим, чего стоит Беринчик. Большой день для Украины»
23.04.2024, 11:29 2
Бокс
ВИДЕО. Моделирование: гол Ямала в ворота Лунина должен быть засчитан
ВИДЕО. Моделирование: гол Ямала в ворота Лунина должен быть засчитан
22.04.2024, 17:55 34
Футбол
Известно, кто заменит Фьюри в бою с Усиком, если Тайсон опять травмируется
Известно, кто заменит Фьюри в бою с Усиком, если Тайсон опять травмируется
22.04.2024, 14:37 2
Бокс
Рейтинг WTA. Личный рекорд Костюк
Рейтинг WTA. Личный рекорд Костюк
22.04.2024, 09:19 2
Теннис
ВИДЕО. Забил ли Ямал Лунину? Обнародован разговор судьи и VAR в Эль Класико
ВИДЕО. Забил ли Ямал Лунину? Обнародован разговор судьи и VAR в Эль Класико
22.04.2024, 21:45 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем