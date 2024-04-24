Шевчук рассказал, правда ли игроками Руха интересуются украинские гранды

Генеральный менеджер «Руха» Вячеслав Шевчук рассказал, действительно ли Богданом Слюбиком и Ильей Квасницей интересуются украинские гранды, а также поделился первыми впечатлениями от работы в структуре львовского клуба.

– Как Вам работается на должности генерального менеджера «Руха»?

– Все прекрасно, у нас прекрасная коммуникация с командой и руководством. Я давно в дружеских рабочих отношениях с «Рухом». У «Руха» очень классная инфраструктура и много молодых перспективных футболистов. В первой команде средний возраст – 21 год, и многие игроки выступают в юношеских и молодежной сборных. Верим, что в будущем они будут расти и дорастут до национальной команды.

– Сейчас много пишут о Слюбике и Кваснице, что ими интересуются наши гранды.

– Об этом еще рано говорить. Они одаренные игроки, но еще слишком молодые, поэтому стабильности нет. Им нужно себя проявить еще в «Рухе». А потом все будет. Главное – чтобы они не останавливались в росте.

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