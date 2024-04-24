Соболенко рассказала, почему больше любит смотреть мужской теннис
Арине неинтересно наблюдать за матчами между женщинами
Действующая чемпионка грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде Арина Соболенко рассказала, почему больше любит смотреть мужской теннис, чем женский.
«Я не из тех, кто смотрит много тенниса, я предпочитаю больше мужской теннис, чем женский. Я чувствую, что там больше логики, и это интереснее смотреть (смеется).
Я не смотрю игры своих главных соперниц. Мне кажется, что я много играла против них, и что если я снова столкнусь с кем-то из них, мой тренер покажет мне нарезки игр, чтобы проанализировать и подготовить меня», – заявила Соболенко.
В стартовом матче в Мадриде Арина сыграет против победительницы встречи Магда Линетт – Элизабетта Коччаретто.
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