Действующая чемпионка грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде Арина Соболенко рассказала, почему больше любит смотреть мужской теннис, чем женский.

«Я не из тех, кто смотрит много тенниса, я предпочитаю больше мужской теннис, чем женский. Я чувствую, что там больше логики, и это интереснее смотреть (смеется).

Я не смотрю игры своих главных соперниц. Мне кажется, что я много играла против них, и что если я снова столкнусь с кем-то из них, мой тренер покажет мне нарезки игр, чтобы проанализировать и подготовить меня», – заявила Соболенко.

В стартовом матче в Мадриде Арина сыграет против победительницы встречи Магда Линетт – Элизабетта Коччаретто.