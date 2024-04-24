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WTA
24 апреля 2024, 07:20 | Обновлено 24 апреля 2024, 07:22
480
1

Соболенко рассказала, почему больше любит смотреть мужской теннис

Арине неинтересно наблюдать за матчами между женщинами

24 апреля 2024, 07:20 | Обновлено 24 апреля 2024, 07:22
480
1
Соболенко рассказала, почему больше любит смотреть мужской теннис
Getty Images/Global Images Ukraine. Арина Соболенко

Действующая чемпионка грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде Арина Соболенко рассказала, почему больше любит смотреть мужской теннис, чем женский.

«Я не из тех, кто смотрит много тенниса, я предпочитаю больше мужской теннис, чем женский. Я чувствую, что там больше логики, и это интереснее смотреть (смеется).

Я не смотрю игры своих главных соперниц. Мне кажется, что я много играла против них, и что если я снова столкнусь с кем-то из них, мой тренер покажет мне нарезки игр, чтобы проанализировать и подготовить меня», – заявила Соболенко.

В стартовом матче в Мадриде Арина сыграет против победительницы встречи Магда Линетт – Элизабетта Коччаретто.

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Владимир Клепач Источник: Tenis News
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Ron Noiill
Ну логічно, чоловікам з професійної точки зору цікавіше спостерігати за чоловічим тенісом.
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