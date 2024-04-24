Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Арсенал выиграл 12 из 14 последних матчей АПЛ с разницей мячей 45–6
Англия
24 апреля 2024, 05:21 | Обновлено 24 апреля 2024, 06:06
60
0

Арсенал выиграл 12 из 14 последних матчей АПЛ с разницей мячей 45–6

Канониры в перенесенном матче АПЛ разгромили Челси со счетом 5:0

24 апреля 2024, 05:21 | Обновлено 24 апреля 2024, 06:06
60
0
Арсенал выиграл 12 из 14 последних матчей АПЛ с разницей мячей 45–6
Getty Images/Global Images Ukraine

Английский клуб «Арсенал»под руководством Микеля Артеты демонстрирует отличные результаты.

Лондонская команда выиграл 12 из 14 последних матчей АПЛ с разницей мячей 45–6 и продолжает борьбу за чемпионство.

Вечером 23 апреля состоялся перенесенный матч 29-го тура Английской Премьер-лиги, в котором играли «Арсенал» и «Челси».

Игра прошла в Лондоне на стадионе «Эмирейтс» и завершилась разгромной победой хозяев со счетом 5:0. Голы у канониров забили Леандро Троссард, 5, Бен Уайт (дубль), Кай Хаверц (дубль).

Арсенал в 2024 году: выиграл 12 из 14 последних матчей АПЛ с разницей 45–6

По теме:
Ман Юнайтед – Шеффилд Юнайтед. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Эвертон – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
ПОЧЕТТИНО: «С такой игрой Челси не заслуживает выступать в еврокубках»
Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу статистика Английская Премьер-лига Челси Арсенал - Челси
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Куртуа рассказал, когда вернется в строй и высказался о Лунине
Футбол | 23 апреля 2024, 20:17 0
Куртуа рассказал, когда вернется в строй и высказался о Лунине
Куртуа рассказал, когда вернется в строй и высказался о Лунине

Бельгиец рассказал, что никуда не торопится

Зинченко поучаствовал. Арсенал уничтожил Челси с Мудриком на Эмирейтс
Футбол | 23 апреля 2024, 23:59 37
Зинченко поучаствовал. Арсенал уничтожил Челси с Мудриком на Эмирейтс
Зинченко поучаствовал. Арсенал уничтожил Челси с Мудриком на Эмирейтс

Команда Артеты праздновала самую крупную победу в истории отношений между этими коллективами

ВИДЕО. Пушич рассказал о травме Конопли и причины успеха в матче с Зарей
Футбол | 24.04.2024, 02:40
ВИДЕО. Пушич рассказал о травме Конопли и причины успеха в матче с Зарей
ВИДЕО. Пушич рассказал о травме Конопли и причины успеха в матче с Зарей
Интер взял скудетто, Шахтер вышел в еврокубки, скандал с участием Лунина
Футбол | 23.04.2024, 06:05
Интер взял скудетто, Шахтер вышел в еврокубки, скандал с участием Лунина
Интер взял скудетто, Шахтер вышел в еврокубки, скандал с участием Лунина
Лунин сомневается, оставаться ли в Реале. Есть предложения от трех грандов
Футбол | 23.04.2024, 13:45
Лунин сомневается, оставаться ли в Реале. Есть предложения от трех грандов
Лунин сомневается, оставаться ли в Реале. Есть предложения от трех грандов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Таблица Ла Лиги после Эль Класико, победы Жироны и поражения Атлетико
Таблица Ла Лиги после Эль Класико, победы Жироны и поражения Атлетико
23.04.2024, 12:00
Футбол
Реал – Барселона – 3:2. Яркое Эль-Классико. Видео голов и обзор
Реал – Барселона – 3:2. Яркое Эль-Классико. Видео голов и обзор
22.04.2024, 00:10 2
Футбол
Анчелотти оценил матч против Барселоны, в котором Лунин пропустил два гола
Анчелотти оценил матч против Барселоны, в котором Лунин пропустил два гола
22.04.2024, 07:43 1
Футбол
Анчелотти прокомментировал скандальный эпизод с якобы голом в ворота Лунина
Анчелотти прокомментировал скандальный эпизод с якобы голом в ворота Лунина
22.04.2024, 21:31 2
Футбол
Обновлен список претендентов на Золотой мяч 2024. Роналду выпал из топ-20
Обновлен список претендентов на Золотой мяч 2024. Роналду выпал из топ-20
23.04.2024, 07:25 28
Футбол
Рейтинг WTA. Личный рекорд Костюк
Рейтинг WTA. Личный рекорд Костюк
22.04.2024, 09:19 2
Теннис
ВИДЕО. Моделирование: гол Ямала в ворота Лунина должен быть засчитан
ВИДЕО. Моделирование: гол Ямала в ворота Лунина должен быть засчитан
22.04.2024, 17:55 34
Футбол
Анчелотти сообщил Лунину, какая у него будет роль после возвращения Куртуа
Анчелотти сообщил Лунину, какая у него будет роль после возвращения Куртуа
22.04.2024, 11:19 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем