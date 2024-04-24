Арсенал выиграл 12 из 14 последних матчей АПЛ с разницей мячей 45–6

Английский клуб «Арсенал»под руководством Микеля Артеты демонстрирует отличные результаты.

Лондонская команда выиграл 12 из 14 последних матчей АПЛ с разницей мячей 45–6 и продолжает борьбу за чемпионство.

Вечером 23 апреля состоялся перенесенный матч 29-го тура Английской Премьер-лиги, в котором играли «Арсенал» и «Челси».

Игра прошла в Лондоне на стадионе «Эмирейтс» и завершилась разгромной победой хозяев со счетом 5:0. Голы у канониров забили Леандро Троссард, 5, Бен Уайт (дубль), Кай Хаверц (дубль).

Арсенал в 2024 году: выиграл 12 из 14 последних матчей АПЛ с разницей 45–6