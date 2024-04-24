Другие новости24 апреля 2024, 02:37 |
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ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 24 апреля
Важные события во всех видах спорта
24 апреля 2024, 02:37 |
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В среду, 24 апреля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
20:00 Лорьян – ПСЖ
21:45 Вулверхэмптон – Борнмут
22:00 Эвертон – Ливерпуль
22:00 Манчестер Юнайтед – Шеффилд Юнайтед
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