ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 24 апреля

В среду, 24 апреля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

20:00 Лорьян – ПСЖ

7.75 – 5.40 – 1.43

21:45 Вулверхэмптон – Борнмут

2.85 – 3.78 – 2.51

22:00 Эвертон – Ливерпуль

7.29 – 5.33 – 1.45

22:00 Манчестер Юнайтед – Шеффилд Юнайтед

1.40 – 5.77 – 7.90