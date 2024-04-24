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24 апреля 2024, 02:37 |
16
0

ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 24 апреля

Важные события во всех видах спорта

24 апреля 2024, 02:37 |
16
0
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 24 апреля
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

В среду, 24 апреля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

20:00 Лорьян – ПСЖ

Favbet 7.75 – 5.40 – 1.43

21:45 Вулверхэмптон – Борнмут

Favbet 2.85 – 3.78 – 2.51

22:00 Эвертон – Ливерпуль

Favbet 7.29 – 5.33 – 1.45

22:00 Манчестер Юнайтед – Шеффилд Юнайтед

Favbet 1.40 – 5.77 – 7.90

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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