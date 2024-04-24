Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 24 апреля
Другие новости
24 апреля 2024, 02:32 |
13
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 24 апреля

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

24 апреля 2024, 02:32 |
13
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 24 апреля
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

В среду, 24 апреля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

20:00 Лорьян – ПСЖ

Ggbet 7.75 – 5.40 – 1.43

22:00 Манчестер Юнайтед – Шеффилд Юнайтед

Ggbet 1.40 – 5.77 – 7.90

22:00 Эвертон – Ливерпуль

Ggbet 7.29 – 5.33 – 1.45

КИБЕРСПОРТ

20:30 Астралис – FaZe Clan

Ggbet 2.32 – 1.63

20:30 Eternal Fire – Imperial

Ggbet 1.45 – 2.81

По теме:
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 24 апреля
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 23 апреля
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 23 апреля
прогнозы букмекеров ставка дня главные матчи дня GGBET ставка от GGBET
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лунин может остаться в запасе на следующий матч Реала. Известны причины
Футбол | 23 апреля 2024, 19:32 11
Лунин может остаться в запасе на следующий матч Реала. Известны причины
Лунин может остаться в запасе на следующий матч Реала. Известны причины

Ожидается, что против «Реал Сосьедад» сыграет Кепа Аррисабалага

Лунин сомневается, оставаться ли в Реале. Есть предложения от трех грандов
Футбол | 23 апреля 2024, 13:45 31
Лунин сомневается, оставаться ли в Реале. Есть предложения от трех грандов
Лунин сомневается, оставаться ли в Реале. Есть предложения от трех грандов

Украинский вратарь летом может перейти в другую команду

Арсенал – Челси. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Футбол | 23.04.2024, 20:55
Арсенал – Челси. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Арсенал – Челси. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер гарантировал себе еврокубки
Футбол | 23.04.2024, 06:30
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер гарантировал себе еврокубки
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер гарантировал себе еврокубки
Арсенал – Челси – 5:0. Канониры опозорили Мудрика и Ко. Видео голов и обзор
Футбол | 24.04.2024, 01:30
Арсенал – Челси – 5:0. Канониры опозорили Мудрика и Ко. Видео голов и обзор
Арсенал – Челси – 5:0. Канониры опозорили Мудрика и Ко. Видео голов и обзор
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Забил ли Ямал Лунину? Обнародован разговор судьи и VAR в Эль Класико
ВИДЕО. Забил ли Ямал Лунину? Обнародован разговор судьи и VAR в Эль Класико
22.04.2024, 21:45 12
Футбол
Реал – Барселона – 3:2. Яркое Эль-Классико. Видео голов и обзор
Реал – Барселона – 3:2. Яркое Эль-Классико. Видео голов и обзор
22.04.2024, 00:10 2
Футбол
Новый претендент на Лунина. Полуфиналист ЛЧ хочет купить Андрея за 20 млн
Новый претендент на Лунина. Полуфиналист ЛЧ хочет купить Андрея за 20 млн
22.04.2024, 00:47 5
Футбол
Анчелотти прокомментировал скандальный эпизод с якобы голом в ворота Лунина
Анчелотти прокомментировал скандальный эпизод с якобы голом в ворота Лунина
22.04.2024, 21:31 2
Футбол
Анчелотти сообщил Лунину, какая у него будет роль после возвращения Куртуа
Анчелотти сообщил Лунину, какая у него будет роль после возвращения Куртуа
22.04.2024, 11:19 12
Футбол
Таблица Ла Лиги после Эль Класико, победы Жироны и поражения Атлетико
Таблица Ла Лиги после Эль Класико, победы Жироны и поражения Атлетико
23.04.2024, 12:00
Футбол
Еще один шаг к чемпионству. Реал вырвал победу у Барселоны
Еще один шаг к чемпионству. Реал вырвал победу у Барселоны
22.04.2024, 00:04 22
Футбол
Рейтинг WTA. Личный рекорд Костюк
Рейтинг WTA. Личный рекорд Костюк
22.04.2024, 09:19 2
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем