СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 24 апреля

В среду, 24 апреля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

20:00 Лорьян – ПСЖ

7.75 – 5.40 – 1.43

22:00 Манчестер Юнайтед – Шеффилд Юнайтед

1.40 – 5.77 – 7.90

22:00 Эвертон – Ливерпуль

7.29 – 5.33 – 1.45

КИБЕРСПОРТ

20:30 Астралис – FaZe Clan

2.32 – 1.63

20:30 Eternal Fire – Imperial

1.45 – 2.81