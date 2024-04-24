Другие новости24 апреля 2024, 02:32 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 24 апреля
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
24 апреля 2024, 02:32 |
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В среду, 24 апреля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
20:00 Лорьян – ПСЖ
22:00 Манчестер Юнайтед – Шеффилд Юнайтед
22:00 Эвертон – Ливерпуль
КИБЕРСПОРТ
20:30 Астралис – FaZe Clan
20:30 Eternal Fire – Imperial
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