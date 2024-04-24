Таблица Чемпионшипа. Лестер отгрузил 5 мячей Саутгемптону и рвется в АПЛ
За две прямых путевки ведут борьбу Лестер, Лидс и Ипсвич
Вечером 23 апреля состоялся перенесенный матч 38-го тура Чемпионшипа, второго дивизиона чемпионата Англии.
Фаворит турнира Лестер отгрузил 5 мячей Саутгемптону (5:0) и рвется в АПЛ. Хет-трик оформил Абдул Фатаву.
За две прямых путевки в АПЛ ведут борьбу Лестер (94), Лидс (90) и Ипсвич (89).
Третий пропуск будет разыгран в плей-офф между командами, которые займут 3–6 места.
Чемпионшип. 38-й тур, 23 апреля
Лестер – Саутгемптон – 5:0
Голы: Фатаву, 25, 75, 81, Ндиди, 62, Варди, 79
Турнирная таблица
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