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Англия
24 апреля 2024, 01:20 | Обновлено 24 апреля 2024, 01:32
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0

Таблица Чемпионшипа. Лестер отгрузил 5 мячей Саутгемптону и рвется в АПЛ

За две прямых путевки ведут борьбу Лестер, Лидс и Ипсвич

24 апреля 2024, 01:20 | Обновлено 24 апреля 2024, 01:32
110
0
Таблица Чемпионшипа. Лестер отгрузил 5 мячей Саутгемптону и рвется в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Абдул Фатаву, автор хет-трика

Вечером 23 апреля состоялся перенесенный матч 38-го тура Чемпионшипа, второго дивизиона чемпионата Англии.

Фаворит турнира Лестер отгрузил 5 мячей Саутгемптону (5:0) и рвется в АПЛ. Хет-трик оформил Абдул Фатаву.

За две прямых путевки в АПЛ ведут борьбу Лестер (94), Лидс (90) и Ипсвич (89).

Третий пропуск будет разыгран в плей-офф между командами, которые займут 3–6 места.

Чемпионшип. 38-й тур, 23 апреля

Лестер – Саутгемптон – 5:0

Голы: Фатаву, 25, 75, 81, Ндиди, 62, Варди, 79

Турнирная таблица

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чемпионат Англии по футболу Чемпионшип Лестер Саутгемптон Лидс Ипсвич хет-трик
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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