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  4. ВИДЕО. Уайт забил 5 гол в ворота Челси и довел счет до неприличного
Англия
23 апреля 2024, 23:36 |
156
0

ВИДЕО. Уайт забил 5 гол в ворота Челси и довел счет до неприличного

Английский защитник оформил дубль

23 апреля 2024, 23:36 |
156
0
ВИДЕО. Уайт забил 5 гол в ворота Челси и довел счет до неприличного
Getty Images/Global Images Ukraine. Бен Уайт

Во вторник, 23 апреля, проходит перенесенный матч 29-го тура Английской Премьер-лиги, в котором играют «Арсенал» и «Челси».

Игра проходит в Лондоне на стадионе «Эмирейтс».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Фулбек «Арсенала» Александр Зинченко начал этот матч в запасе, а вингер «Челси» Михаил Мудрик вышел в стартовом составе.

На 70-й минуте счет до неприличного в матче довел оформивший дубль Бен Уайт.

ВИДЕО. Уайт забил 5 гол в ворота Челси и довел счет до неприличного

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Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Александр Зинченко Михаил Мудрик Челси видео голов и обзор Арсенал - Челси Бен Уайт
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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