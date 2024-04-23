Англия23 апреля 2024, 23:36 |
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ВИДЕО. Уайт забил 5 гол в ворота Челси и довел счет до неприличного
Английский защитник оформил дубль
23 апреля 2024, 23:36 |
156
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Во вторник, 23 апреля, проходит перенесенный матч 29-го тура Английской Премьер-лиги, в котором играют «Арсенал» и «Челси».
Игра проходит в Лондоне на стадионе «Эмирейтс».
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Фулбек «Арсенала» Александр Зинченко начал этот матч в запасе, а вингер «Челси» Михаил Мудрик вышел в стартовом составе.
На 70-й минуте счет до неприличного в матче довел оформивший дубль Бен Уайт.
ВИДЕО. Уайт забил 5 гол в ворота Челси и довел счет до неприличного
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