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  4. ВИДЕО. Арсенал громит Челси. Канониры забили трижды в начале 2 тайма
Англия
23 апреля 2024, 23:24 |
422
0

ВИДЕО. Арсенал громит Челси. Канониры забили трижды в начале 2 тайма

Голами отличились Бен Уайт и Кай Хаверц

23 апреля 2024, 23:24 |
422
0
ВИДЕО. Арсенал громит Челси. Канониры забили трижды в начале 2 тайма
Getty Images/Global Images Ukraine. Бен Уайт

Во вторник, 23 апреля, проходит перенесенный матч 29-го тура Английской Премьер-лиги, в котором играют «Арсенал» и «Челси».

Игра проходит в Лондоне на стадионе «Эмирейтс».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Фулбек «Арсенала» Александр Зинченко начал этот матч в запасе, а вингер «Челси» Михаил Мудрик вышел в стартовом составе.

В начале второго тайма, на 52 минуте, мяч в ворота «Челси» отправил защитник «Арсенала» Бен Уайт, а уже через 5 минут счет до разгромного довел Кай Хаверц, забивший и четвертый гол в матче на 65-й.

ВИДЕО. Арсенал громит Челси. Канониры забили трижды в начале 2 тайма

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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