Во вторник, 23 апреля, проходит перенесенный матч 29-го тура Английской Премьер-лиги, в котором играют «Арсенал» и «Челси».

Игра проходит в Лондоне на стадионе «Эмирейтс».

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Фулбек «Арсенала» Александр Зинченко начал этот матч в запасе, а вингер «Челси» Михаил Мудрик вышел в стартовом составе.

В начале второго тайма, на 52 минуте, мяч в ворота «Челси» отправил защитник «Арсенала» Бен Уайт, а уже через 5 минут счет до разгромного довел Кай Хаверц, забивший и четвертый гол в матче на 65-й.

ВИДЕО. Арсенал громит Челси. Канониры забили трижды в начале 2 тайма