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  4. ВИДЕО. Троссард шокировал пенсионеров. Арсенал забил быстрый гол в топматче
Англия
23 апреля 2024, 22:15 | Обновлено 23 апреля 2024, 22:23
474
0

ВИДЕО. Троссард шокировал пенсионеров. Арсенал забил быстрый гол в топматче

Бельгиец забил на 5-й минуте

23 апреля 2024, 22:15 | Обновлено 23 апреля 2024, 22:23
474
0
ВИДЕО. Троссард шокировал пенсионеров. Арсенал забил быстрый гол в топматче
Getty Images/Global Images Ukraine. Леандро Троссард

Во вторник, 23 апреля, проходит перенесенный матч 29-го тура Английской Премьер-лиги, в котором играют «Арсенал» и «Челси».

Игра проходит в Лондоне на стадионе «Эмирейтс».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Фулбек «Арсенала» Александр Зинченко начал этот матч в запасе, а вингер «Челси» Михаил Мудрик вышел в стартовом составе.

Уже на 5-й минуте хозяева вышли вперед. Автором гола стал Леандро Троссард, забивший с передачи Деклана Райса.

ВИДЕО. Троссард шокировал пенсионеров. Арсенал забил быстрый гол в топматче

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Леандро Троссард Деклан Райс Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Александр Зинченко Михаил Мудрик Челси видео голов и обзор Арсенал - Челси
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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