ВИДЕО. Троссард шокировал пенсионеров. Арсенал забил быстрый гол в топматче

Во вторник, 23 апреля, проходит перенесенный матч 29-го тура Английской Премьер-лиги, в котором играют «Арсенал» и «Челси».

Игра проходит в Лондоне на стадионе «Эмирейтс».

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Фулбек «Арсенала» Александр Зинченко начал этот матч в запасе, а вингер «Челси» Михаил Мудрик вышел в стартовом составе.

Уже на 5-й минуте хозяева вышли вперед. Автором гола стал Леандро Троссард, забивший с передачи Деклана Райса.

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