ПСЖ готовит сумасшедшие деньги за вундеркинда из Барселоны
Парижане хотят переманить Ламина Ямала
Одной из главных трансферных целей «ПСЖ» на ближайшее лето является подписание 16-летнего вундеркинда из «Барселоны» Ламина Ямала. Об этом сообщают французские СМИ.
По их информации, «ПСЖ» готов отдать за юного вингера сборной Испании 200 миллионов евро. Агентом Ямала является Жорже Мендеш, у которого хорошие отношения с руководством «ПСЖ».
Контракт Ямала с «Барселоной» рассчитан до лета 2026 года. В соглашении прописана клаусула в размере одного миллиарда евро.
В нынешнем сезоне на счету Ямала 6 голов и 8 ассистов в 44 матчах за «Барселону» во всех турнирах.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Карло обеспокоен игрой украинского вратаря
Украинский вратарь летом может перейти в другую команду