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  4. ПСЖ готовит сумасшедшие деньги за вундеркинда из Барселоны
Франция
23 апреля 2024, 21:51 |
1537
0

ПСЖ готовит сумасшедшие деньги за вундеркинда из Барселоны

Парижане хотят переманить Ламина Ямала

23 апреля 2024, 21:51 |
1537
0
ПСЖ готовит сумасшедшие деньги за вундеркинда из Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямал

Одной из главных трансферных целей «ПСЖ» на ближайшее лето является подписание 16-летнего вундеркинда из «Барселоны» Ламина Ямала. Об этом сообщают французские СМИ.

По их информации, «ПСЖ» готов отдать за юного вингера сборной Испании 200 миллионов евро. Агентом Ямала является Жорже Мендеш, у которого хорошие отношения с руководством «ПСЖ».

Контракт Ямала с «Барселоной» рассчитан до лета 2026 года. В соглашении прописана клаусула в размере одного миллиарда евро.

В нынешнем сезоне на счету Ямала 6 голов и 8 ассистов в 44 матчах за «Барселону» во всех турнирах.

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Олег Дидух Источник: Le Parisien
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