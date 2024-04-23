ПСЖ готовит сумасшедшие деньги за вундеркинда из Барселоны

Одной из главных трансферных целей «ПСЖ» на ближайшее лето является подписание 16-летнего вундеркинда из «Барселоны» Ламина Ямала. Об этом сообщают французские СМИ.

По их информации, «ПСЖ» готов отдать за юного вингера сборной Испании 200 миллионов евро. Агентом Ямала является Жорже Мендеш, у которого хорошие отношения с руководством «ПСЖ».

Контракт Ямала с «Барселоной» рассчитан до лета 2026 года. В соглашении прописана клаусула в размере одного миллиарда евро.

В нынешнем сезоне на счету Ямала 6 голов и 8 ассистов в 44 матчах за «Барселону» во всех турнирах.