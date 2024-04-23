Легендарный форвард может возглавить середняка Эредивизи

Нидерландский «Херенвен» предложил должность главного тренера команды легендарному экс-форварду сборной Нидерландов Робину Ван Перси. Сейчас он возглавляет молодежную команду U-18 своего родного «Фейенорда».

Клуб из Роттердама предлагает Ван Перси должность тренера команды U-21, но сам 40-летний специалист хочет начать самостоятельную карьеру на взрослом уровне. Осенью прошлого года он мог заменить Марино Пушича в тренерском штабе Арне Слота в первой команде «Фейенорда».

На данный момент «Херенвен» возглавляет Кис ван Вондерен. Под его руководством команда идет 10-й в турнирной таблице Эредивизи.