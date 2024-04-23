Сыграет ли Зинченко и Мудрик? Известны составы на матч Арсенал – Челси

Во вторник, 23 апреля, состоится перенесенный матч 29-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Арсенал» и «Челси».



Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Эмирейтс».

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Наставники обеих команд выбрали стартовые составы на этот поединок. Фулбек «Арсенала» Александр Зинченко начнет этот матч в запасе, а вингер «Челси» Михаил Мудрик выйдет в стартовом составе.

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.