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  4. Сыграет ли Зинченко и Мудрик? Известны составы на матч Арсенал – Челси
Англия
23 апреля 2024, 21:04 |
962
1

Сыграет ли Зинченко и Мудрик? Известны составы на матч Арсенал – Челси

Поединок начнется в 22:00 по Киеву

23 апреля 2024, 21:04 |
962
1
Сыграет ли Зинченко и Мудрик? Известны составы на матч Арсенал – Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Во вторник, 23 апреля, состоится перенесенный матч 29-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Арсенал» и «Челси».

Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Эмирейтс».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Наставники обеих команд выбрали стартовые составы на этот поединок. Фулбек «Арсенала» Александр Зинченко начнет этот матч в запасе, а вингер «Челси» Михаил Мудрик выйдет в стартовом составе.

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

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Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Александр Зинченко Михаил Мудрик Челси Арсенал - Челси стартовые составы
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Harun Bakircioğlu
Троссард показывает, где будут играть Зинченко и Жезус в этом матче
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