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Лига чемпионов
23 апреля 2024, 20:29 | Обновлено 23 апреля 2024, 21:10
204
1

Йозуа КИММИХ: «Мы можем обыграть лучшие команды Европы»

Хавбек «Баварии» верит в победу в Лиге чемпионов

23 апреля 2024, 20:29 | Обновлено 23 апреля 2024, 21:10
204
1
Йозуа КИММИХ: «Мы можем обыграть лучшие команды Европы»
Getty Images/Global Images Ukraine. Йозуа Киммих

Ключевой полузащитник мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммих признался, что верит в победу команды Томаса Тухеля в текущем розыгрыше Лиги чемпионов:

«Я думаю, что все еще возможно. Мы можем обыграть лучшие команды Европы. На данный момент мы далеки от того, чтобы сказать, что выиграем Лигу чемпионов. Но шанс есть, и есть также желание».

Напомним, соперником «Баварии» по полуфиналу Лиги чемпионов будет мадридский «Реал». Матчи состоятся 30 апреля и 8 мая. В другом полуфинале встретятся «ПСЖ» и «Боруссия» Дортмунд.

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Олег Дидух Источник: Daily Sport
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Виктор Войцеховский
Это да, но не Байер
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