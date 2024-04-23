Йозуа КИММИХ: «Мы можем обыграть лучшие команды Европы»
Хавбек «Баварии» верит в победу в Лиге чемпионов
Ключевой полузащитник мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммих признался, что верит в победу команды Томаса Тухеля в текущем розыгрыше Лиги чемпионов:
«Я думаю, что все еще возможно. Мы можем обыграть лучшие команды Европы. На данный момент мы далеки от того, чтобы сказать, что выиграем Лигу чемпионов. Но шанс есть, и есть также желание».
Напомним, соперником «Баварии» по полуфиналу Лиги чемпионов будет мадридский «Реал». Матчи состоятся 30 апреля и 8 мая. В другом полуфинале встретятся «ПСЖ» и «Боруссия» Дортмунд.
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