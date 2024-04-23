Цифры и факты. Важнейшие события 25-го тура УПЛ

Наиболее важные цифры 25-го тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре.

«Шахтер», 3-й раз подряд взявший верх над «Зарей» (мячи 8-2), празднует 40-ю викторию в поединках с луганчанами в чемпионатах Украины.

Оранжево-черные устанавливают два новых рекорда УПЛ, одержав 8-ю волевую победу во встречах с черно-бело-красными, в том числе 5-ю – дома.

«Шахтер» одерживает 10-ю победу в этом сезоне, а «Заря» терпит 10-е поражение.

Подопечные Марино Пушича празднуют в общем 11-ю викторию кряду (мячи 26-7), а на своем поле – 7-ю (мячи 19-6).

Беспроигрышная серия горняков достигает 11 игр (+11=1).

Эгиналду становится автором 2050-го гола «Шахтера» в украинских чемпионатах и 300-го – «джокеров» горняков.

Даниил Сикан, 3-й раз поразивший ворота «Зари», забивает 60-й мяч оранжево-черных в домашних баталиях с черно-бело-красными, а Денис Антюх – 20-й луганчан в гостях у дончан.

100-й матч в карьере проводит Валерий Бондарь (ЧУ – 72, КУ – 2, СК – 1, ЕК – 22, СК – 3)

«Динамо» становится автором 25-й крупной победы сезона-2023/24, в том числе 15-й – хозяев.

Киевляне, отпраздновавшие 3-ю викторию кряду (мячи 7-1), продлевают свои беспроигрышную и голевую серии до 14 матчей (+12=2).

Виталий Буяльский, 3-й раз поразивший ворота «Полесья», забивает 75-й мяч в карьере (ЧУ – 59, КУ – 1, СК – 1, ЕК – 14), а Владислав Ванат – 25-й за «Динамо» (ЧУ – 24, ЕК – 1).

«Полесье» терпит первое крупное поражение на чужих полях (в 13-й игре).

Василий Кравец становится «обладателем» 70-й красной карточки в УПЛ-2023/24.

«Кривбасс» одерживает 70-ю победу в гостях.

Криворожцы впервые выигрывают у одесситов, уступая им в счете по ходу встречи.

Подопечные Юрия Вернидуба продлевают свою общую голевую серию до 11 игр, а гостевую – до 10, устанавливая новый личный рекорд.

Максим Лунев становится автором 40-го гола красно-бело-черных в поединках с сине-черными.

«Черноморец» терпит 60-е поражение в УПЛ под руководством Романа Григорчука.

УПЛ

«Минай» делит очки с «Рухом» в общем 5-й матч подряд, а на своем поле – во всех 3-х. Более продолжительную ничейную серию имели между собой только одна пара команд – «Ильичевец» и запорожский «Металлург» – 6 игр.

Закарпатцы, проводившие 50-й поединок в родных стенах, подписывают 10-ю мировую в этом сезоне.

Подопечные Желько Любеновича обновляют личный рекорд, забивая дома 6 матчей кряду.

«Рух» повторяет два клубных достижения, продлив общую голевую серию до 9 игр, а гостевую – до 6.

Илья Квасница становится автором 50-го гола желто-черных на чужих полях.

«Колос» впервые побеждает в Полтаве, где ранее уступил всухую хозяевам во всех трех предыдущих встречах.

Ковалевцы, прервавшие 3-матчевую гостевую проигрышную серию, празднуют 20-ю викторию в УПЛ под руководством Ярослава Вишняка.

Ярослав Вишняк проводит 60-й матч в чемпионатах Украины на тренерском посту (+20=17-23, 48-30)

Денис Безбородько, 4-й раз поразивший ворота бело-зеленых (ранее 2 гола – за «Зарю» и 1 – за «Десну») становится автором первого гола ковалевцев в гостях у полтавчан – на 323-й минуте.

«Ворскла», заработавшая 3-ю кряду «баранку» в родных стенах (мячи 1-8), терпит 113-е поражение дома и повторяет антирекорд украинских чемпионатов, принадлежащий «Карпатам».

Полтавчане устанавливают новый «рекорд» УПЛ, став первой командой, пропустившей 400 мячей на своем поле (от Дениса Безбородько). Соавторами прежнего «достижения» были «Карпаты» и запорожский «Металлург» – по 399.

«Верес» впервые отбирает очки у «Днепра-1», которому уступил во всех четырех предыдущих встречах.

Игорь Дахновский становится автором первого гола ровенчан в поединках с днепрянами – на 379-й минуте.

«Днепр-1» устанавливает личный рекорд, подписав 3-ю мировую кряду.

60-й матч в УПЛ в качестве капитана проводит Александр Сваток.

И «Металлист 1925», и «Оболонь» 3-й раз подряд делят очки с соперниками.

Харьковчане поднимают планку четырех личных антирекордов, продлив общую безвыигрышную серию до 13 матчей (=4-9), а домашнюю – до 6 (=3-3), и, пропуская 18 игр кряду, а на своем поле - 8.

«Металлисты» устанавливают два клубных достижения, забивая в общем 6 игр подряд, а в родных стенах - 5.

Мяч, забитый Русланом Черненко, становится 50-м, пропущенным Олегом Мозилем в чемпионатах Украины.

ЛНЗ одерживает первую волевую победу в элитном дивизионе (в 25-й игре).

Олег Дулуб проводит 20-й матч в УПЛ во главе черкасщан (+7=8-5, 21-21).

Эйнел Суариш становится автором 10-гола «джокеров» ЛНЗ.

Мяч, забитый Владиславом Наумцом, оказывается 50-м, пропущенным «Александрией» при Руслане Ротане.

200-й матч в чемпионатах Украины проводит Вадим Милько («Колос»), 100-й – Георгий Бущан («Динамо»), Евгений Волынец, Владимир Танчик (оба – «Днепр-1») и Олег Кожушко («Кривбасс»), 50-й – Павел Лукьянчук («Оболонь»), Назарий Муравский, Владислав Наумец (оба – ЛНЗ) и Евгений Павлюк («Ворскла»), 1-й - Игорь Дорош («Колос») и Максим Шолупец («Днепр-1»).

В 6-м для себя клубе элитного дивизиона дебютирует Владислав Огиря («Черноморец»).

15-й мяч в УПЛ забивает Владимир Адамюк, 5-й – Виталий Дахновский и Владислав Наумец, 1-й – Эйнел Суариш (в 5-й игре), Рафаэл Бандейра (в 6-й), Эгиналду (в 10-й) и Юрий Копына (в 56-й).

3-й раз подряд не уходит с поля без гола Даниил Сикан.

ФК Динамо

50-й сухой матч в чемпионатах Украины проводит Георгий Бущан.

1-ю красную карточку в УПЛ получают Александр Сапутин (в 30-й игре) и Василий Кравец (в 77-й).

70-й «горчичник» в этом сезоне зарабатывает для своей команды Василий Курко («Верес»), 60-й – Богдан Кушниренко («Полесье»), 50-й – Виталий Буяльский («Динамо») и Владислав Огиря («Черноморец»).

40-й поединок в элитном дивизионе проводит арбитр из Полтавы Андрей Коваленко.

10-й раз удаляет с поля игрока гостей Владимир Новохатний, 1-й – Александр Каленов (в 8-м матче).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ